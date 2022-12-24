تنذر بالإصابة بـ4 أمراض خطيرة.. احذر كثرة التبول فى البرد

هناك العديد من مشاكل التبول، أحدها التهاب المسالك البولية ، المعروف باسم عدوى المسالك البولية هذا نوع من العدوى يحدث في المسالك البولية غالبًا ما تحدث هذه العدوى بسبب جراثيم مثل الفطريات والبكتيريا والفيروسات وهو يؤثر على الكلى والرحم والمثانة.

ما مدى خطورة التهاب المسالك البولية ؟

يمكن أن تصبح هذه الحالة مؤلمة للغاية عندما تنتشر العدوى إلى الكلى بحسب ما نشره موقع هيلثي .

ما هي أعراض التهاب المسالك البولية؟

حث متكرر على التبول

بول كريه الرائحة

حرق أو ألم أثناء التبول

بول عكر أو داكن أو دموي

حمى أو قشعريرة

إعياء

غثيان

ألم عضلي

التقيؤ

آلام الحوض عند النساء

ضغط أو تشنج في أسفل الظهر

ما هي أسباب مشاكل التبول؟

غالبًا ما تحدث مشكلات المسالك البولية عند إصابة المسالك البولية بفطر أو بكتيريا أو فيروس. فيما يلي بعض أسباب مشاكل المسالك البولية:

جهاز مناعة ضعيف

تضخم البروستاتا عند الرجال

السكري

بعض الحالات الأخرى التي تسد المسالك البولية ، مثل حصوات الكلى.

كيف تمنع مشاكل التبول؟

اشرب الكثير من الماء

التبول بشكل متكرر

تنظيف الأعضاء بعد التبول

تجنب السوائل التي تهيج المثانة

الحفاظ على المنطقة التناسلية نظيفة

لا تضع الزيت على منطقة الأعضاء التناسلية

التبول مباشرة بعد ممارسة الجنس

استخدام منتجات صحية أفضل مثل أكواب الدورة الشهرية أو الفوط الصحية بدلاً من السدادات القطنية

ما هو علاج مشاكل التبول؟

تعالج معظم مشاكل المسالك البولية بالمضادات الحيوية. أكمل دورة الدواء للشفاء العاجل. بالإضافة إلى ذلك ، من المهم أن تشرب الكثير من الماء أو السوائل الأخرى. إذا وجدت أن أعراضك لا تتحسن على الرغم من علاج مشكلة المسالك البولية ، فمن المهم أن تقوم بزيارة الطبيب أو أخصائي المسالك البولية.