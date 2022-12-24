عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تنذر بالإصابة بـ4 أمراض خطيرة.. احذر كثرة التبول فى البرد

كثرة التبول فى البرد
كثرة التبول فى البرد تشير إلى أربعة أمراض خطيرة

هناك العديد من مشاكل التبول، أحدها التهاب المسالك البولية ، المعروف باسم عدوى المسالك البولية هذا نوع من العدوى يحدث في المسالك البولية غالبًا ما تحدث هذه العدوى بسبب جراثيم مثل الفطريات والبكتيريا والفيروسات وهو يؤثر على الكلى والرحم والمثانة.

ما مدى خطورة التهاب المسالك البولية ؟

 يمكن أن تصبح هذه الحالة مؤلمة للغاية عندما تنتشر العدوى إلى الكلى بحسب ما نشره موقع هيلثي .

ما هي أعراض التهاب المسالك البولية؟

حث متكرر على التبول
بول كريه الرائحة
حرق أو ألم أثناء التبول
بول عكر أو داكن أو دموي
حمى أو قشعريرة
إعياء
غثيان
ألم عضلي
التقيؤ
آلام الحوض عند النساء
ضغط أو تشنج في أسفل الظهر

ما هي أسباب مشاكل التبول؟

غالبًا ما تحدث مشكلات المسالك البولية عند إصابة المسالك البولية بفطر أو بكتيريا أو فيروس. فيما يلي بعض أسباب مشاكل المسالك البولية:

جهاز مناعة ضعيف
تضخم البروستاتا عند الرجال
السكري
بعض الحالات الأخرى التي تسد المسالك البولية ، مثل حصوات الكلى.

كيف تمنع مشاكل التبول؟

اشرب الكثير من الماء
التبول بشكل متكرر
تنظيف الأعضاء بعد التبول
تجنب السوائل التي تهيج المثانة
الحفاظ على المنطقة التناسلية نظيفة
لا تضع الزيت على منطقة الأعضاء التناسلية
التبول مباشرة بعد ممارسة الجنس
استخدام منتجات صحية أفضل مثل أكواب الدورة الشهرية أو الفوط الصحية بدلاً من السدادات القطنية

ما هو علاج مشاكل التبول؟

تعالج معظم مشاكل المسالك البولية بالمضادات الحيوية. أكمل دورة الدواء للشفاء العاجل. بالإضافة إلى ذلك ، من المهم أن تشرب الكثير من الماء أو السوائل الأخرى. إذا وجدت أن أعراضك لا تتحسن على الرغم من علاج مشكلة المسالك البولية ، فمن المهم أن تقوم بزيارة الطبيب أو أخصائي المسالك البولية.

حصوات الكلى التهاب المسالك البولية الدورة الشهرية الفيروسات المضادات الحيوية فيروسات المسالك البولية عدوى المسالك البولية أعراض التهاب ما هي أعراض التهاب المسالك البولية أعراض التهاب المسالك البولية ما هو علاج مشاكل التبول كيف تمنع مشاكل التبول ما هي أسباب مشاكل التبول ما مدى خطورة التهاب المسالك البولية ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 جنيهات دفعة واحدة.. تراجع تاريخي لـ الدولار في السوق السوداء.. تفاصيل

3 قرارات جديدة في الأهلي بعد إصابة أكرم توفيق بالصليبي.. تفاصيل

قرار عاجل من الخطيب في الأهلي بعد إصابة أكرم توفيق

أدخن هذا النوع فقط.. تفاصيل اعترفات منة شلبي في قضية تعاطي المخدرات

عيار 21 نزل 60 جنيه | تطور في أسعار الذهب بمصر اليوم

إغلاق تام وغرامة | عقوبة فورية لإزعاج السكان في قانون المحال العامة

تراجع تاريخي.. الدولة تحاصر السوق السوداء للدولار بإجراءات بنكية.. فيديو

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن سبب برودة الأصابع.. لن تصدق

موضوعات متعلقة

اشرب ماء البابايا على معدة فارغة في البرد وشاهد ماذا يحدث لجسمك

طريقة عمل صلصة الطماطم في البيت.. أحلى من الجاهز

نشرة المرأة.. بذور البابايا تقى من 5 أمراض خطيرة.. حظك اليوم لمواليد برج العقرب.. وفرد الشعر يصيب النساء بالسرطان

بذور البابايا تقى من 5 أمراض خطيرة.. شاهد ماذا يحدث لجسمك

ترشيحاتنا

ليتوانيا ترسل 50 مولدا لأوكرانيا للمساعدة على تخطي الشتاء

رغم الخسائر الأسبوعية .. ارتفاع كبير في أسهم بورصة أمريكا

زيلينسكي يشكر الكونجرس على اعتماد مشروع قانون يوفر 45 مليار دولار لأوكرانيا

المملكة المتحدة تدعو كوريا الشمالية إلى نزع السلاح النووي

بعد عرض الموسم الثاني.. تراجع ترتيب مسلسل موضوع عائلي ضمن الأعلي مشاهدة

دعاء معجزة يحقق كل ما تطلبه .. اغتنمه بـ 9 كلمات يجاب في الحال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شقها نصين.. انقلاب قطار أمريكي بعد اصطدامه بشاحنة ضخمة|فيديو

عبد المنعم إبراهيم.. طلق شقيقة زوجته بعد 10أيام وأخفى علاقته بـ كوثر العسال

رونالدو ينشر علم فلسطين على حسابه بـ إنستجرام.. فما القصة؟

13 فائدة.. كوب من مشروب سحري على الريق يحمي من أمراض خطيرة

فيديو

عبد المنعم إبراهيم.. طلق شقيقة زوجته بعد 10أيام وأخفى علاقته بـ كوثر العسال

محمد عشوب عن التسريب الصوتي لـ نجلاء فتحي : ميصحش نتكلم عن عادل إمام

اعترافات منة شلبي في قضية تعاطي المخدرات | ماذا قالت ؟ فيديو

لم يسبق لها مثيل.. كيف واجهت السعودية الأمطار والسيول في مكة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ