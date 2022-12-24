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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل ما تشتري .. أخطاء شائعة عند اختيار هدايا الكريسماس| انتبهوا

اخطاء شائعة عند اختيار
اخطاء شائعة عند اختيار هدايا الكريمساس

يستعد العديد من الأشخاص، للاحتفال بـ الكريسماس ورأس السنة الجديدة لعام 2023، بأشكال  وطرق مختلفة، و يبحث الكثيرون منهم عن طرق  مبتكرة وغير تقليدية للإحتفاء او  تقديم الهدايا ولكن يقع الكثير من الناس في  بعض الاخطاء ويغفلون عن بعض الأمور المتعلقة بهدايا الكريسماس لذلك يجب معرفة أهم الاخطاء  الشائعة التي يقع فيها البعض وطرق تفاديها وتجنب الوقوع فيها عند تقديم هدايا الكريمساس وفقا لموقع Doctissimo

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⁃ هناك بعض الأشخاص لا يحبون الهدايا لذلك يجب احترام رغبتهم في عدم حبهم للهدايا والتعبير عن الشكر والامتنان بطرق أخري.

⁃ عدم تقديم الملابس كهدية حيث تعد من أكثر الأخطاء التي يقع فيها الكثيرين، حيث انها تكون غير محببة، لأننا لا نعلم بأذواق الآخرين من حيث الهدية أو مقاسه، فأنت لا تعرف ذوق الشخص، أو المنطقة التي لا يحب الشراء منها.

⁃ يجب اختيار الهدية المناسبة لمناسبة الكريمساس ، حيث يجب في بداية الأمور عند شراء هدية، يفضل اختيار الهدية على حسب المناسبة، حتي لا تقع في أخطاء عند اختيارها، لذلك يسعي لشرأء أنسب الأشكال.

⁃ يجب التأكد من نزع السعر من علي الهدية.

⁃ قبل تقديم الهدية مغلفة بطريقة مميزة.

⁃ من أكثر الاخطاء التي يرتكبها الشخص عند شراء هدية للطرف الآخر، هو عدم وضع الميزانية التي تشتري بها الهدايا، حتى لا تجد نفاذ ميزانيتك  لذلك عليك أولا تحديد ميزانيتك وما يمكن شرائه في هذه الحدود، لمنع الوقوع في الأخطاء.


⁃ تقديمها بطريقة جذابة ، من أجل إعطاء المستلم إحساسًا بالحب والعاطفة ، و تجعله يشعر بأنه مميز.

⁃ يجب ارفاق الهدية بكارت للتعبير عن مشاعرك تجاه الشخص الذي تقدم له الهدية كي يبقي هذا الكارت ذكري 
⁃ يجب اضافة لمسة رومانسية علي مكان تقديم  الهدية قبل تقديمها مثلا ان يتم تزيين المنزل بالورود والشموع وموسيقي جميلة.

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