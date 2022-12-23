مشوي ومقلي.. مش هتصدق تفسير رؤية السمك في المنام

تعد رؤية السمك في المنام من الأحلام التي تحمل الكثير من دلالات الخير ولكن تختلف تفسيرات هذه الرؤيه حسب الرائي فتختلف تأويل السمك المشوي أو المقلي والنيء وأيضاً قد ترمز أحيانا دلالات غير جيده بحسب مفسري الاحلام وفقاً لموقع "dreammood"

تفسيرات متنوعة:



⁃ للسمك الكثير من التأويلات والتفسير عند ابن سيرين وغيره فقد يدل السمك على الرزق والخبر السار ، ولكن في تفسيرات أخري يدل على وقوع مكروه وحزن يصيب الفرد، وفي مواضع أخري يدل على اكتساب المال والغنيمة والرزق بمولد جديد.



⁃ يدل السمك المشوي على الحزن و الهم.



⁃ السمك المقلي في منام المريض يدل على سرعة الشفاء.



⁃ إذا رأى صاحب المنام أن شخص متوفي يتناول معه السمك فإن ذلك يدل على تغير أحوال الرائي للأفضل كما يدل المنام على حاجة المتوفي للدعاء و الصدقة.



⁃ السمك المطبوخ في المنام هو خير حيث يدل على بشارة قادمة لصاحب الحلم خاصة اذا كان مستمتع في مذاق السمك.



- إذا كان السمك مالحا دل على الرزق الواسع و الوفير.



- دلالة حلم أكل السمك أيضا هي أن صاحب المنام شخص عاقل وذو فكر موزون.

تفسير حلم سمك الزينة:

⁃ سمك الزينة في المنام من بشارات البهجة وقرب سماع أخبار سارة لصاحب الحلم.



⁃ من رأي في الحلم السمك واستطاع معرفة عدده، فهذا يعني النساء، وإنما لم يستطيع فيدل السمك على الخير والمال.



- ومن رأى في منامه سمكة موجودة على فراشه أو مكان نومه، يدل ذلك على مرضه إذا كان صياداً.



-وإن رأي الشخص نفسه يصطاد السمك الخالي من القشر، فيدل على الخديعة ، والغش وأيضاً يدل على المكر والخداع أو تعقد الأمور الخاص به أو العكس صحيح.



- أما من رأي أنه ينظر للسمك ذات الحجم الكبير في أسفل الماء أو النهر أو البركة ويصطاد منه ويأكل كيف ما يشاء، فيدل ذلك على أنه سيصيب مالاً وكنزاً خيراً كثيراً.



رؤية صيد السمك في المنام:

- وَقَالَ مفسري الأحلام ان صيد السّمك فِي المَاء الكدر لَا خير فِيهِ، وَمن اصطاد السّمك فِي المَاء الصافي فَإِنَّهُ يسمع كلَاما يسر بِهِ وَقيل إِنَّه يرْزق ولدا سعيدا، ومن اصطاد فِي مَنَامه سمكًا كبارًا أَو صغَارًا فَلَا بَأْس وتدل على الرزق.

-ومن رأى أنه يصطاد السمك في الماء النقي العذب دل على الخير له ولولده إن كان رزق الولد، وإن اصطادها في الماء المالح فالعكس صحيح.

السمك المشوي:

- من أصاب سمكة طرية مشوية فإنّه يصيب غنيمة وخيراً والسمك المشوي قضاء حاجة أو إجابة دعوى ورزق واسع إن كان الرجل تقياً وإلا كانت عقوبة تنزل عليه.



- قيل السمك محمود وخاصة المشوي منه ما خلا السمك الصغار فإنّ شوكها أكثر من لحمها ويدل على عداوة بينه وبين أهل بيته ويدل على رجاء شيء لا ينال.

السمك المقلي في المنام:

- من رأى أنه وضع صغار السمك في الدقيق وقلاها فإنه ينفق ماله في شيء لا قيمة له حتى يصير له قيمة ويصير لذيذاً ومفيدا.



- يشير حلم أكل السمك المقلي المالح في المنام إلى همومٌ وحزن ومتاعب وقلق فى تحصيل الرزق .

- قلي السمك في المنام يدل على السفر بصحبة رجلٍ جليل.



- ومن يرى أنه يحترق من الزيت في الحلم أو يغلي الزيت خارج المقلاة في المنام فهذه تدل على المشاكل والفتنة، والمقلاة في الحلم امرأة حزينةٌ دائماً لا تجف دموعها.

السمك الكبير في المنام:

من رأى في البحر أو النهر سمكاً طرياً كبيراً ورأى أنه يستخرجها كيف شاء أو يأكلها أو يقسمها فإنه يصيب غنائم كثيرة من مال بقدر ما استخرج من ذلك السمك ويصرفه إليه في منامه من أكله أو قسمه أو ادخره.



- من رأى أنه يصطاد سمكاً كباراً فإن ذلك يدل على منفعة وخير ومن يصطاد سمكاً، والكبار من السمك أموال وغنائم.

رؤية صغار السمك في المنام:



- من رأى صغار السمك دل ذلك على ذهاب الخير والمنفعة والسمك اللين القشر دليل خير لمن يريد الخديعة فيختفي أمره ويأخذ أموال الناس بمكر ويدل في سائر الناس على تعقد أمورهم وإبطائها ويدل على إبطاء الأعمال ورخاوتها.



- رؤية الصغار هموم لأن شوكه أكثر من لحمه ويشق على آكله وإن رأى سمكاً فيه كبار وصغار فلا بأس به ويدل على الرزق ومن أخذ من السمك شيئاً نال خيرا كثيرا.

رؤية السمك للفتاة العزباء:

⁃ قلي السمك في الحلم للعزباء فيدل على تحريك الفتنة، ومن رأت أنها ترمي السمك في الزيت وسمعت صوت القلي دلّ ذلك على مشاكل تثير القلق والمتاعب.



⁃ السمك المقلي في منام العزباء يدل على اقتراب ارتباطها و خطبتها وزواجها من شخص حسن الخلق.

- اذا رأت نفسها تأكل السمك المشوي فهو دليل على أنها سترتبط في رجل تحبه.

- أكل السمك في منام العزباء بشكل عام يدل على قدرتها على تحقيق أحلامها والسعادة و الخير القادم لحياتها.

⁃ أخذ السمك المقلي في الحلم للعزباء يشير إلى الاستفادة من نصيحة أو مشورة أو الحصول على المال من أهلها، وإعطاء السمك المقلي في الحلم يدل على إعطاء النصيحة أو تقاسم المال.

السمك في منام للمتزوجة:

⁃ رؤية المتزوجة تصطاد السمك في المنام وتأكل لحمه تدل على نيلها من شخص يبغضها وينوي السوء لها.



- أما رؤية السمك النيء دون أكله في منام الزوجة فهي بشارة خير لها بسعة الرزق، وإذا شاهدت الرائية أنها تأخذ سمك نيء من زوجها في المنام فهي علامة على سماع خبر حملها القريب.



⁃ شراء السمك المقلي في الحلم للمتزوجة راحة بعد تعب.



- أكل السمك المقلي في المطعم للمتزوجة يشير إلى رزقٍ مفاجئ وحلول غير متوقعة لأكثر مشاكلها صعوبة، والله أعلم.

⁃ اذا كانت تأكل السمك مع زوجها فإن ذلك يدل على وجود بعض الخلافات بينهما.

⁃ اكل السمك المقلي في المنام للمتزوجه دلاله على استقرار صاحبة المنام النفسي و حياتها السعيدة مع عائلتها.

تفسير حلم السمك للرجل:

- السمك في منام الرجل رمز على المكانة الرفيعة التي يصل إليها صاحب الحلم في حياته العملية و الاستقرار والهدوء الذي ينعم بهما في حياته الأسرية.

- كما أن السمك في حلم الرجل هو دلالة على الرزق المادي الكبير والبركة في هذا الرزق.

- كذلك فإن سعادة الرجل برؤية السمك في منامه هي علامة على العمر المديد له وترمز إلى السعادة التي سينعم بها في حياته القادمة.

