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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يوجه بسرعة إنهاء إجراءات ملفات التصالح في القرى.. صور

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

ترأس عبد الحميد الهجان  محافظ القليوبية اجتماع آخر مستجدات أعمال منظومة المتغيرات المكانية وملفي التصالح والتقنين والخطة الاستثمارية، وذلك لسرعة إنجاز وإنهاء المهام المطلوبة وتذليل جميع المعوقات لتحقيق المستهدف منها، مؤكداً أن ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية له أولوية قصوى في العمل للحفاظ على حقوق الدولة والشعب.

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جاء ذلك بحضور اللواء هشام خشبة، السكرتير العام، ورؤساء المُدن والأحياء والوحدات القروية،  ومديري الإدارات الزراعية والأملاك والمتابعة ومركز المعلومات والشئون القانونية والتخطيط والشئون الهندسية والطرق والإسكان والكهرباء.

وتناول الاجتماع استعراض بيانات ونتائج أعمال الإزالات ومعدلاتها، وتطوير منظومة العمل وآليات متابعة المتغيرات المكانية بالمحافظة، بجانب مناقشة الإجراءات اللازمة لتذليل بعض المعوقات التي تؤخر أعمال إزالة تلك المتغيرات، علاوة على مراجعة وتقييم المخالفات والمتغيرات المكانية القديمة والتي لم تتم إزالتها بالشكل الكامل.

وشدد "الهجان" على مسئولي وحدة المتغيرات  بسرعة رصد أي نشاط على الأرض يظهر كمتغير مكاني لتحقيق المستهدفات المطلوبة، وضرورة اليقظة التامة والتحرك السريع للرد على جميع تقارير منظومة المتغيرات وإزالة المخالفات بشكل فوري. 

ووجه مديري وحدة المتغيرات المكانية علي مستوى المحافظة،  بضرورة إخطار رؤساء المدن ومديرية الزراعة والري، فوراً بشأن أى تغيير يتم رصده فى نطاق الأراضي الزراعة أو حرم الري، مع إعداد تقرير يومى بشأن ما تم إنجازه من أعمال بجميع المراكز والمُدن والأحياء، بالإضافة إلى تقرير أسبوعى بالمتغيرات الجديدة والرد الخاص بشأنها. 

كما ناقش المحافظ خلال الاجتماع مستجدات الوضع المُتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، وآليات استكمال الخطوات الخاصة بمعاينة الطلبات والتي تتم من خلال اللجان الفنية، والمعوقات التى تواجه عمل اللجان وآليات تذليلها للإسراع بهذا الملف الحيوي. 

وشدد على ضرورة تكثيف أعمال اللجان الفنية خلال الفترة المُقبلة من خلال خطة عمل محددة يتم من خلالها فحص الطلبات التي تقدم أصحابها للتصالح حتى يتم الانتهاء من جميع الطلبات، موجهاً بوضع خطة محددة وواضحة وتحديد توقيتات زمنية لكل خطوة من الخطوات للانتهاء من جميع المعاينات وسرعة البت في طلبات المواطنين، وإنهاء إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء الواقعة داخل الحيز العمرانى بالقرى طبقاً للشروط المُنظمة، علاوة علي سرعة استخراج نموذج ١٠ لمن استوفوا جميع الإجراءات المطلوبة طبقاً للقانون.

وتابع محافظ القليوبية موقف ملف التقنين، مشيراً إلى أن جميع الطلبات المُقدمه بلغ عددها 2869 طلب تعاقد لتقنين أوضاع مخالفات التعدي علي أراضي أملاك الدولة، موجهاً بضرورة الإسراع في إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم، واستوفوا جميع الاشتراطات المطلوبة وفقاً للضوابط والمعايير المحددة، مع تدقيق البيانات الخاصة بطلبات التقنين ومراجعة الرفع المساحي لطلبات التقنين الخاصة بالزراعة ومطابقتها على أرض الواقع وتحديد إحداثياتها بدقة، مع ضرورة الإسراع في إزالة الحالات المرفوض تقنينها بالكامل واستعادة حق الدولة، مع الاستمرار في المتابعة لعدم عودة المخالفة مرة أخرى للحفاظ علي هيبة الدولة.

واختتم المحافظ الاجتماع بمتابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات علي مستوى المحافظة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022 - 2023، وذلك للوقوف على آخر المستجدات وتذليل المعوقات لتسريع وتيرة العمل، والعمل على تحقيق التنمية في مختلف القطاعات تماشياً مع الجهود التي تبذلها الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة.

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القليوبية مخالفات البناء الخطة الاستثمارية الزراعة اراضي املاك الدولة تقنين أراضي أملاك الدولة

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