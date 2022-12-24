عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بدر بانون يكشف عن سر إنجاز المغرب في كأس العالم قطر 2022

صدى البلد

كشف بدر بانون نجم منتخب المغرب عن سر انجاز المنتخب في كال العالم قطر 2022 حيث توج بـ المركز الرابع عقب الهزيمة امام كرواتيا في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث

وأكد بدر بانون في تصريحات  تلفزيونية أن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب خلق جو من الإيجابية والتي اثرت بشكل رائع في اللاعبين مشددا على أنه يشعر بالفخر الشديد لما حققه المنتخب المغربي في كاس العالم 

 

وأضاف أن الشعب المغربي سعيد للغاية بما حدث واستقبل المنتخب استقبال حافل مشددا انه سعيد لكونه جزء من المنتخب الذي حقق هذا الانجاز التاريخي 

وتابع ان الركراكي مدرب له فلسفه خاصة حيث ان المدربين السابقين كانت لهم عقليه اجنبيه ولكن الركراكي حرص علي منح جميع اللاعبين فرصه سواء المحليين او المحترفين بالإضافة لخلق جو وروح جميله داخل المنتخب 

وأكمل أن ما قام به الركراكي اعطي نتائج إيجابية حيث ان المنتخب قضي شهر كامل بدون أي أزمات او مشاكل قائلا “ كنا نعيش مثل العائلة، والكل سعيد ولديه هدف واحد وهو الدفاع عن القميص الوطني.”

المغرب كأس العالم منتخب المغرب بدر بانون كرواتيا المنتخب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

720 جنيها مرة واحدة|انخفاض أسعار الذهب بعد رفع الفائدة وعيار21 الآن مفاجأة

انهيار الدولار بالسوق السوداء|تراجع 12 جنيها دفعة واحدة ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

خطفت جوز صاحبتها… بلوجر شهيرة تثير الجدل على السوشيال ميديا

تفحم سيارة نقل وجزء من كوبري بشارع أحمد فخري في مدينة نصر.. صور

هل تسبب كهربا في إصابة أكرم توفيق متعمداً؟ تفاصيل

أول قرار من الخطيب بعد إصابة أكرم توفيق بقطع فى الرباط الصليبي

مش صاحبتي.. رهف الشامي تفجر مفاجأة بعد اتهامها بالخيانة

الإخلاء فورا.. 4 حالات لطرد المستأجر نهائيا بـ قانون الإيجار القديم

موضوعات متعلقة

تونس: نتوقع نمو الاقتصاد 1.8% في 2023.. ونستهدف خفض العجز المالي لـ5.5%

ترشيحاتنا

محال الذهب والأسلحة والكحول ومكاتب الخدم.. أبرز أنشطة تتطلب موافقة أمنية للترخيص

في ساعات الصباح الأولى.. كارثة تنهي حياة 20 روسيًا| تفاصيل الحريق المروع

مكتوبة بماء الذهب على جلد غزال.. ضبط نسخة توراة أصلية مهربة من سوريا

لم ينفق عليها وطردها من المنزل.. تفاصيل مأساوية في حياة جميلة

سوق المستعمل.. اركب هيونداي أكسنت RB بـ 250 ألف جنيه

حد غسل الوجه في الوضوء.. اعرف الطريقة الصحيحة و5 أخطاء تبطل العبادة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان تدفى.. طريقة عمل حمص الشام في البيت

أوجاع وآلام النجوم فى 2022.. سمية الخشاب تفقد والدتها وجومانا مراد تعلن وفاة والدها

بعد أنباء انفصالهما.. 10صور أثارت الجدل لـ محمد زيدان وزوجته

مش صاحبتي.. رهف الشامي تفجر مفاجأة بعد اتهامها بالخيانة

فيديو

بث مباشر لكبار القراء.. أول ختمة مجودة للقرآن الكريم من مسجد الحسين

قصة زواج وطلاق نسرينا نجمة الإعلانات| فيديوجراف

عبد المنعم إبراهيم.. طلق شقيقة زوجته بعد 10أيام وأخفى علاقته بـ كوثر العسال

محمد عشوب عن التسريب الصوتي لـ نجلاء فتحي : ميصحش نتكلم عن عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ