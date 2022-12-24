بدر بانون يكشف عن سر إنجاز المغرب في كأس العالم قطر 2022

كشف بدر بانون نجم منتخب المغرب عن سر انجاز المنتخب في كال العالم قطر 2022 حيث توج بـ المركز الرابع عقب الهزيمة امام كرواتيا في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث

وأكد بدر بانون في تصريحات تلفزيونية أن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب خلق جو من الإيجابية والتي اثرت بشكل رائع في اللاعبين مشددا على أنه يشعر بالفخر الشديد لما حققه المنتخب المغربي في كاس العالم

وأضاف أن الشعب المغربي سعيد للغاية بما حدث واستقبل المنتخب استقبال حافل مشددا انه سعيد لكونه جزء من المنتخب الذي حقق هذا الانجاز التاريخي

وتابع ان الركراكي مدرب له فلسفه خاصة حيث ان المدربين السابقين كانت لهم عقليه اجنبيه ولكن الركراكي حرص علي منح جميع اللاعبين فرصه سواء المحليين او المحترفين بالإضافة لخلق جو وروح جميله داخل المنتخب

وأكمل أن ما قام به الركراكي اعطي نتائج إيجابية حيث ان المنتخب قضي شهر كامل بدون أي أزمات او مشاكل قائلا “ كنا نعيش مثل العائلة، والكل سعيد ولديه هدف واحد وهو الدفاع عن القميص الوطني.”