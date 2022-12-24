إصابة 6 بينهم طفلان نتيجة انقلاب سيارة بالوادي الجديد

أصيب 6 أشخاص، في حادث مروري، اليوم السبت، بمركز الفرافرة في الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بمحور "الفرافرة – ديروط".

وتبين انقلاب سيارة ملاكي على طريق "الفرافرة – ديروط" بمنطقة الكيلو 100 من الطريق، أسفر عن إصابة: محمود احمد سلمي 32 عامًا، يوسف محمود أحمد 3 أعوام ونصف عام، تسنيم محمود أحمد 10 أشهر، شيماء هاشم سويلم 25 عامًا، محمد كامل على محمد 21 عامًا، سالم أحمد سلمى حسين 54عامًا، وجمعيهم من قرية غرب الموهوب في الداخلة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين جميعا لمستشفى ديروط العام لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.