ذبحها ونزل يصلي الفجر .. تفاصيل مقتل ربة منزل عل يد زوجها بالخصوص

كشف عدد من جيران حادث مقتل ربة منزل على يد زوجها بالخصوص أن الواقعة بدأت بنشوب مشاجرة بين الطرفين بسبب الخلافات الأسرية.

وأشار الجيران إلى أن الزوج المتهم يتمتع بحسن الخلق ويقيم داخل شقة مستأجر الشقة منذ أشهر وأنه معهود عنه أنه في حاله لا يكلم أحدا ولا أحد يعلم شيئا عنه، كما أنهم لا يرون الزوجة إلا نادرًا، حيث لم يكن لها أي علاقات تربطها بسيدات أو أهالي المنطقة.



واضافوا أنهم يوم الواقعة شاهدوا الزوج يذهب إلى صلاة الفجر كعادته كل ليلة ثم فوجئوا عقب ذلك برجال المباحث الجنائية يأتون إلى العمارة القاطن فيها لمعاينة الجثة ونقلها وضبطه.

وكان مبيض محارة بدائرة قسم شرطة الخصوص قد أقدم على إنهاء حياة زوجته؛ على إثر مشاجرة نشبت بينهما، جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتى أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وشهود العيان، والتحفظ على المتهم قيد التحقيقات.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من قسم شرطة الخصوص، بورود بلاغ بوجود جثة بها قطع في الرقبة بمنطقة شارع الرشاح بدائرة القسم.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين وفاة ربة منزل 38 سنة، على يدي زوجها- مبيض محارة 39 سنة، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام خلالها بإنهاء حياتها وجرى التحفظ على المتهم، ونقل الجثة لمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.