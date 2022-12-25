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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

يناقشه مجلس الشيوخ اليوم..

اختصاصات ومدة تعيين المدير التنفيذي لصندوق بوابة مصر الرقمية وفقا للقانون

مصر الرقمية
مصر الرقمية

يواصل مجلس الشيوخ، انعقاده، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ حيث يستكمل مناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن "إنشاء صندوق مصر الرقمية".

وحددت المادة 8 من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، اختصاصات المدير التنفيذى للصندوق ومعاونوه. حيث نصت على ان يكون للصندوق مدير تنفيذي، يصدر بتعينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنياً وإدارياً ومالياً، ويتولى على الأخص الآتي:


1. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2. تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.
3. عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل به، وما تم إنجازه وفقاً للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء، والحلول المقترحة لتفاديها.
4. إعداد الخطة السنوية لاستراتيجية إدارة الصندوق مُتضمنه استهدافاته، وذلك قبل بداية العام المالي.
5.  إعداد مشروعي الخطة العامة والموازنة العامة للصندوق.
6. القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.
7. الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللائحة

بوابة مصر الرقمية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مصر الرقمية مجلس الشيوخ الحكومة

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