حركة طالبان تعلن غلق الجامعات في أفغانستان .. لماذا؟

أعلنت حركة طالبان، اليوم السبت، أن بعض الجامعات ستغلق لأسبوع بعد احتجاجات الطلاب على منع تعليم النساء في المدن الأفغانية.

وكانت قد أمرت حركة طالبان، اليوم، من جميع المنظمات غير الحكومية الأجنبية والمحلية بعدم السماح للموظفات بالحضور إلى العمل.

كما فرضت طالبان على المنظمات الأجنبية العاملة في أفغانستان عدم توظيف نساء وعدم قدومهن للبلاد.

ويأتي ذلك بعد أن منعت حكومة طالبان في أفغانستان الفتيات من التعليم الجامعي والثانوي، حيث لاقي هذا القرار اعتراضا شديدا من الداخل في أفغانستان وكافة دول العالم.

من جهة أخرى، أطلق مسلحو طالبان النار في الهواء في مدينة قندهار على محتجين على منع الفتيات من التعليم.

واستخدمت حركة طالبان، اليوم السبت، خراطيم المياه لفض تظاهرة نسائية نظمت احتجاجًا على حظر تعليم الفتيات في الجامعات.