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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الأقصر يقود حملة لمتابعة توافر السلع وضبط الأسعار

صدى البلد

قام المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بجولة علي عدد من الأسواق لمتابعة توافر السلع وضبط الأسعار حيث وجه بتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور المغالاة في الأسعار أو احتكار السلع الأساسية والغش التجارى، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي ووزارة التنمية المحلية  برئاسة اللواء هشام أمنة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور علي المصيلحي.

أكد المحافظ خلال الجولة أهمية التنسيق والتعاون مع رؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية القروية والتموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وغيرها للتأكد من جودة وسلامة المواد والسلع المعروضة وضمان وصول الدعم لمستحقيه .

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كما شدد المحافظ علي تكثيف الحملات الرقابية والتموينية  حيث قاد المحافظ حملة مكبرة تم خلالها ضبط ما يقرب من 13 طن ارز ابيض قبل بيعهم في السوق السوداء بسعر أعلى من السعر الرسمي والتسعيرة الجبرية باعتبار الأرز سلعة استراتيجية  قبل تداوله وبيعه في السوق السوداء ، وتم التحفظ علي كميات الأرز المضبوطة بمطحن الاتحاد بمدينة الأقصر كما تم ضبط المتهم وحرر محضر بالواقعة وجاري احالته الى النيابة لاتخاذ اللازم.


كان محافظ الأقصر قد قاد حملة مكبرة لمراقبة الأسواق والأسعار والمخازن ومكافحة الغش التجاري والتدليس والتأكد من جودة وصلاحية السلع والالتزام بالأسعار الرسمية وضمت الحملة قيادات وأعضاء مديرية تموين الأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالمحافظة بالتنسيق مع مباحث تموين الأقصر برئاسة الرائد عمرو بدران وتم خلال الحملة ضبط الكمية المذكورة بناحية قرية منشاة العماري  قبل تهريبهم وبيعهم في السوق السوداء .

شارك في الحملة كل من عبد الرازق الصافى وكيل مديرية التموين بالأقصر والمهندس جبريل بكرى مدير عام التجارة بمديرية التموين بالمحافظة وأيمن رمضان مدير ادارة تموين بندر الأقصر وشريف سعد المفتش بالمديرية.

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