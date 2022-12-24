22 ألف و355.. المجتمعات العمرانية: لا زيادة فى أسعار شقق الإسكان عن آخر طرح

قال المهندس حاتم حسن نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إنه تم طرح 22 ألف و355 وحدة سكنية بمختلف المستويات بمشروعات (سكن مصر- دار مصر- جنة- إسكان متميز) ببعض المدن الجديدة.

وأضاف «حسن» خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم السبت، أنه سيتم الإعلان عن هذه المشروعات يومي الأحد والاثنين القادمين في الصحف القومية.

وأشار إلى أنه سيتم فتح الحجز على الموقع الإلكترونى الخاص ببنك التعمير والإسكان اعتبارًا من يوم 15 يناير المقبل، لافتًا إلى أن الأسعار لن تشهد أي زيادة عن آخر طرح للهيئة .

وأوضح «حسن» أن هذا المشروع يحتوي على 512 وحدة سكنية في مشروع دار مصر داخل 4 مدن وهم «دمياط الجديدة والعبور وبرج العرب و15 مايو»، مشيرًا إلى أن المساحات المتوفرة في هذا المشروع تبدأ من 100 متر وحتى 150 مترًا.

وكشف أن وحدات سكن مصر تبلغ 8660 وحدة، في 11 مدينة، بمساحات من 106 أمتار إلى 163 مترًا، وبمشروع جنة يبلغ عدد الوحدات 10872 وحدة، في 6 مدن، بمساحات 100 متر إلى 161 مترًا.

ولفت نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى أن الوحدات المتميزة ذات الطابع الساحلي، بمساحات من 90 مترًا إلى 109 أمتار، ومتاحة في العلمين ودمياط والمنصورة ورشيد الجديدة، إضافة مشاريع التعاون مع القطاع الخاص بواقع 500 وحدة في مشروع القطامية جاردن، بمساحات من 90 مترًا إلى 125 مترًا.