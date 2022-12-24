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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشأن منع النساء من العمل.. الاتحاد الأوروبي يوجة تحذيرا شديدا لحكومة طالبان

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، حظر طالبان عمل النساء في المنظمات غير الحكومية في أفغانستان، معلنا أنه يقيّم تداعيات ذلك على مسألة تقديم المساعدات إلى البلاد.

وأفادت ناطقة باسم مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، لـ فرانس برس في بيان: "يدين الاتحاد الأوروبي بشدة قرار طالبان الأخير منع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية... نقيّم الوضع وتأثيره على تقديمنا للمساعدات ميدانيا".

وذكر خطاب من وزارة الاقتصاد بحكومة طالبان الأفغانية أن الحكومة أصدرت أمرا يوم السبت لجميع المنظمات المحلية والأجنبية غير الحكومية بعدم السماح للنساء بالقدوم للعمل، في أحدث استهداف لحريات النساء في البلاد.

طالبان أفغانستان الاتحاد الأوروبي مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل

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