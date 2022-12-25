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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الصور الكاملة.. كاريزما أبو الروس وزغرودة منة عرفة في خطوبة رنا رئيس

صدى البلد

احتفلت الفنانة رنا رئيس، بخطوبتها على "يسري على" داخل إحدى الفيلات على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

شارك في الإحتفال عدد كبير من الشباب من أصدقاء العروسين داخل الوسط الفني ومشاهير صناع المحتوى منهم منة عرفة، ومحمد يسري وشقيقته هنا نجلا الفنانة الراحل إبراهيم يسري، كارولين عزمي وهاجر الشرنوبي وإسراء الصياد وعزوز عادل وشقيقا العروس عبد الله ومنة ووالدتهم الماكيرة زينب حسن والفنان حلمي عبد الباقي والمهندس سامح ابو الفتوح وغيرهم .

تألقت العروس رنا رئيس بفستاني سواريه من تصميم العالمي هاني البحيري، وشهدت فقرات الحفل العديد من أجواء الإثارة منها تقديم حسن أبو الروس عدد من المهرجانات الشهيرة له والتي أضفت المزيد من البهجة وهي "كل الناس"، "مليونير" و"شيكالاستيك"، وغيرها مما أشعلت وصلات الرقص المتتالية للعروسين وأصدقائهما.

كما حرصت منة عرفة وهاجر الشرنوبي، على إهداء العروس رنا رئيس "زغرودة" مشتركة كتهنئة خاصة لصديقتهما المقربة.

المعروف أن رنا رئيس هي ابنة الماكيرة الشهيرة زينب حسن وشاركت مؤخرا في بطولة مسلسل "موضوع عائلي" بجزئيه الأول والثاني مع ماجد الكدواني ومحمد شاهين، نور اللبنانية وسما إبراهيم وإخراج أحمد الجندي.

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خطوبة الوسط الفنى هاجر الشرنوبى محمد شاهين نور اللبنانية الراحل ابراهيم يسري كارولين عزمي الفنانة منة عرفة حسن أبو الروس محمد يسري الفنانة الشابة رنا رئيس خطوبة رنا رئيس

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