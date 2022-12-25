بن شرقي يسجل هدفا رائعا في فوز الجزيرة على الظفرة بالدوري الاماراتي.. شاهد

نجح الدولي المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الجزيرة في تسجيل هدف خلال مباراته أمام منافسه الظفرة، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الإماراتي والتي أقيمت السبت.

تقدم فريق الظفرة في الدقيقة 24 عن طريق علي عيد، قبل أن يسجل أشرف بن شرقي هدف التعادل لفريق الجزيرة قبل ثواني من نهاية الشوط الأول من مراوغة رائعة لمدافع المنافس.

وفي الدقيقة 64 سجل الجزيرة الهدف الثاني عن طريق علي ميخوت، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثالث لفريق الجزيرة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، وعاد الظفرة ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 94 من عمر اللقاء.

ويصل أشرف بن شرقي لهدفه الثالث مع فريق الجزيرة الإماراتي خلال 11 جولة في بطولة الدوري.

ووصل الجزيرة إلى 23 نقطة، في المركز الرابع بشكل مؤقت، بينما تجمد الظفرة عند 4 نقاط، في المركز الـ14 والأخير.