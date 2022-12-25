ندب المعمل الجنائى لفحص نشوب حريق داخل مخزن أنابيب بوتاجاز بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائى لفحص حريق اندلع داخل مستودع أنابيب بوتاجاز بمنطقة جمعية عرابى بخط 10 بمدينة العبوروذلك لبيان سبب الحريق والوقوف على أسباب نشوبه ، كما أمرت بتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات ومراجعة تراخيص المكان والمخزن وتوافر اشتراطات الأمان من عدمه وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



وكشفت المعاينة تبين نشوب الحريق بمستودع أنابيب بوتاجاز بين بوابة 6 وبوابة 7، بجمعية عرابى، دائرة قسم شرطة أول العبور ، كما تم الانتهاء من أعمال التبريد بموقع الحريق لمنع نشوبه مرة أخرى دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح.

وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية،قد تمكنت من السيطرة على حريق نشب بمستودع أنابيب بوتاجاز بمنطقة جمعية عرابى بخط 10 بمدينة العبور دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية، وتم منع امتداد الحريق للمناطق المجاورة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بانتداب المعمل الجنائى لمكان الواقعة للتعرف على أسباب الحريق، وتحديد حجم الخسائر.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية ، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق بمستودع أنابيب بوتاجاز بين بوابة 6 وبوابة 7 بجمعية عرابى دائرة قسم شرطة أول العبور.

وعلى الفور انتقل رجال قوات الحماية المدنية بالقليوبية لمكان الحريق وجرى الدفع بسيارات إطفاء لموقع الحريق وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة، وانتدبت المعمل الجنائى لبيان أسباب الحريق، وفحص الكاميرات بالمناطق المجاورة.

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