عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سكن وانتقال 

الرواتب تصل 196 ألف جنيه.. آخر موعد لقبول طلبات 250 طبيبا وممرضا للعمل بالكويت

صدى البلد

أعلنت وزارة  القوي العاملة ، أن  اليوم الأحد 25 ديسمبر الجاري ، آخر موعد لقبول طلبات راغبي العمل من الأطباء والممرضين من الجنسين بمستشفيات الضمان الصحي بدولة الكويت، برواتب تبدأ من 1800 وتصل إلى 2450 دينار كويتي للأطباء ، بما يعادل 196 ألف جنيه مصري تقريبا ، و400 دينار كويتى للممرضين بما  يعادل 32 ألف جنيه مصري تقريبا ، مع توفير بدل سكن وانتقال العاملين.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت لاحق أن مستشفيات الضمان الصحى التى تعمل فى نشاط الرعاية الصحية في دولة الكويت تطلب  50 طبيباً و 200 ممرض من الجنسين للعمل لديها، وتحت كفالتها وفقاً لتشريعات العمل الكويتية.

وأوضحت الوزارة أن تلقي الطلبات بدأ 11 ديسمبر، وينتهي  اليوم الأحد 25 ديسمبر الجاري ، مشيرة إلى أن فرص عمل الأطباء في تخصصات: تخدير استشارى واخصائى ومسجل، جراحة عامة استشاري مسجل ، وباطنة استشارى واخصائى ومسجل، وأمراض النساء والتوليد أخصائى ومسجل، وطب الأطفال استشاري ومسجل، وأشعة إستشارى أخصائى ومسجل، وأخصائي تخدير، ومختبر، فضلاً عن 200 ممرض من الجنسين مع توفير بدلات السكن والانتقال للعاملين ، وتذكرة سفر للوصول بالنسبة للممرضين ، وتوفير تأمين صحي شامل مصاريف الإقامة.

وحددت الوزارة الشروط المطلوبة للحصول على وظيفة ممرض  بأن يكون المرشح للعمل حاصل على بكالوريوس تمريض

إختبار 3 شهور ،مع إجادة اللغة الإنجليزية ، وعلى أن تكون مدة العقد سنتين .

وأشارت إلى أنه على الراغبين فى التقدم لتلك الوظائف ، التسجيل على منظومة التشغيل الخارجى بموقع وزارة القوى العاملة الرسمى من خلال الرابط التالي:

https://mom.manpower.gov.eg/extemp/extjob

أو من خلال التقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل بالخارج بمبنى وزارة القوى العاملة وعنوانه : 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر بمحافظة القاهرة ، على أن تشتمل الأوراق المطلوبة للمتقدمين:سيرة ذاتية ، وصورة من شهادة الخبرة ، وصورة جواز السفر الملون إن وجد .

 

2
2
3
3
4
4
علم الكويت
علم الكويت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 960 جنيها.. الذهب يتراجع بقوة بعد رفع الفائدة وعيار 21 مفاجأة

الدولار يسقط بالسوق السوداء.. تراجع 12 جنيها ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

هتاخد 5000 جنيه شهريا.. شهادات الاستثمار الأعلى عائد بالبنوك

ذروة سقوط الأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

بعد رفع الفائدة .. تراجع الذهب في مصر اليوم الأحد 25 ديسمبر

انخفاض الدولار 12 جنيها والذهب يفقد 40 .. ماذا يحدث في الأسواق؟

تدخل عاجل من لاعبي سلة الأهلي بعد سقوط مدرج صالة حسن مصطفى

خلال أيام.. 4 نجوم يرحلون عن الأهلي مجاناً

ترشيحاتنا

طقس اليوم.. سقوط أمطار غزيرة خلال ساعات على تلك المناطق

الصناعات الهندسية: 1500 مصنع تدار على أعلى مستوى وبأيدي عمال مصر

تهديد للحياة.. لماذا تعد عاصفة أمريكا الثلجية الأسوأ منذ عقود؟

جنرال أمريكي يكشف المنتصر في الحرب الروسية الأوكرانية

خوفًا من كورونا.. صيني يتناول طعامه بمنقار مثل الطيور|شاهد

بعد فسخ عقده.. الوداد المغربي يحسم موقفه من ضم نجم الزمالك|خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تونشا شارما تتخلص من حياتها فى ظروف غامضة

بطلة مسلسل خالد يوسف.. رانيا التومي بفستان الزفاف مع زوجها

فيديو حصد ملايين المشاهدات.. طفل شجاع ينقذ أمه من السقوط

قوي ووسيم ويشبهنا الآن.. شكل فرعون مصري أراد قتل النبي موسى وابتلعته المياه

فيديو

اتقبض عليه في ساعات.. اعترافات صاحب فيديو كراتين الملايين "فيديوجراف"

فيديو حصد ملايين المشاهدات.. طفل شجاع ينقذ أمه من السقوط

وجبات وشاشة لكل كرسي .. انطلاق قطار تالجو فائق السرعة بمحطات مصر

إجراءات لخفض أسعار الذهب .. ماذا سيحدث الأيام المقبلة؟ |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ