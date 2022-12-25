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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ القليوبية يكرم الفائزين في نموذج محاكاة مجلس النواب

محافظ القليوبية يكرم
محافظ القليوبية يكرم الفائزين

كرم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بمكتبه بديوان عام المحافظة، أعضاء برلمان شباب المحافظة الفائزين في انتخابات وزارة الشباب والرياضة لنموذج محاكاة مجلس النواب والحاصلين على مناصب بالمجلس على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

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وجدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة  أعلنت نتائج انتخابات نموذج محاكاة مجلس النواب على مستوى الجمهورية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك بعد التصويت الإلكتروني  والذي أسفر عن فوز عدد من أعضاء برلمان القليوبية بمقاعد أساسية بالبرلمان.

وفاز إسلام محمد عبد الهادي بمنصب وكيل ثان لجنة الإتصالات والتكنولوجيا ، وأميرة صبح حسن محمد بمنصب أمين سر لجنة التضامن الإجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وأنس سامي عبد السلام أحمد  بمنصب وكيل أول لجنة التعليم والبحث العلمي ، مصطفى شحاته مصطفى غريب بمنصب أمين سر لجنة الخطة والموازنة ، وسارة مدحت محمد سعيد بمنصب وكيل ثان لجنة العلاقات الخارجية.

وأكد "الهجان" على ضرورة استثمار فكرة نماذج محاكاة مجلسي النواب والشيوخ، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة وتشجيع أبناء برلمان القليوبية على تبادل الخبرات السياسية وتنمية الوعي السياسي والثقافي والتوعية بتحقيق التواصل بين الفائزين في نماذج محاكاة مجلس النواب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتحقيق تبادل الخبرات ومناقشة القضايا وتبني الفائزين على مستوى المحافظة.

وأشار وكيل وزارة وزارة الشباب والرياضة إلى الدور الهام والمحوري الذي تلعبه وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي في بناء الشخصية المصرية المتكاملة ليس فقط في النواحي الرياضية والبدنية بل وفي النواحي الثقافية والفنية والاجتماعية لتنمية الوعي لدى النشء والشباب واستثمار طاقات الشباب المصري للدفع بعجلة التنمية نحو الجمهورية الجديدة.

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