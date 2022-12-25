مبادرة شبابية بالجهود الذاتية لتوسعة الطرق في الوادي الجديد.. صور

أطلق مجموعة من الشباب بقرية الهنداو التابعة لمركز الداخلة بالوادي الجديد، مبادرة لتوسعة الطرق ومعالجة الحفر على الطرق الأسفلتية للحد من الحوادث وسيولة المرور علي الطرق التي تربط بين قرى مركز الداخلة.

وقال عزت سعداوي متبني المبادرة وأحد الشباب المشاركين، إن المبادرة تبناها مجموعة من الشباب لتوسعة طبانات الطرق ومعالجة حفر الطرق الخطرة بقري مركز الداخلة وعلى نفقتهم الخاصة، لعدم تعرض المارة للخطر في لفتة إنسانية جميلة من مجموعة من الشباب الذين يحبون الخير لوطنهم.

وأضاف سعداوي، أن المبادرة لاقت استحسان الجميع وخاصة شباب قرية الهنداو، ودلك بدعم من رئاسة مركز الداخلة وتشجيعهم لمثل هده المبادرات الشبابية.

وأكد سعداوي أن المبادرة تأتي عن طريق المساهمة من الشباب وعلى نفقتهم الخاصة، حيث قاموا بالاتفاق مع أصحاب المعدات فضلا عن مساهمة كبيرة من أصحاب المعدات والسيارات التي تساهم في توسعة الطابانات علي الطرق الرئيسية والفرعية التي تؤدي إلي قريتهم "الهنداو".

ووجه سعداوي نداء لكل الشباب بالقري المجاورة لتبني مثل هذه المبادرات من أجل المساهمة مع القيادات التنفيذية لخلق روح الولاء والانتماء لدي الشباب تجاه قراهم والظهور بالمظهر الحضاري للقري وتجنب تكرار حوادث الطرق.

جانب من المبادره الشبابية بقرية الهنداو (1)

جانب من المبادره الشبابية بقرية الهنداو (2)

جانب من المبادره الشبابية بقرية الهنداو (3)

جانب من المبادره الشبابية بقرية الهنداو (4)

جانب من المبادره الشبابية بقرية الهنداو (5)

جانب من المبادره الشبابية بقرية الهنداو (6)

جانب من المبادره الشبابية بقرية الهنداو (7)

جانب من المبادره الشبابية بقرية الهنداو (8)

جانب من المبادره الشبابية بقرية الهنداو (9)

جانب من المبادره الشبابية بقرية الهنداو (10)

جانب من المبادره الشبابية بقرية الهنداو (11)