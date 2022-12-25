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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الشوباشي: "كابيتانو مصر" مشروع في غاية الأهمية للأسر والأطفال |فيديو

الكاتبة الصحفية فريدة
الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي

أكدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، أنها تتمنى عام جديد سعيد، لمصر، بجميع فئاتها، و تتمنى عام جديد خالي من الحروب، مضيفة أنها معجبة بشدة بمشروع "كابيتانو مصر" .

كابيتانو مصر في حاجات إنسانية جميلة

وأضافت "الشوباشي" اثناء أستضافتها على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مشروع كابيتانو مصر مشروع حيوي في غاية الأهمية، لأنه يضع العمر المناسب لكل طفل في الموقع المناسب له.

وتابعت:"مشروع كابيتانو مصر في حاجات إنسانية جميلة، في طفل عنده 14 سنه ، بيقول أن سبب وجوده في كابيتانو مصر ، إنه عايز يساعد أسرته و يحقق أمنية والده"

 

 

فريدة الشوباشي عام جديد كابيتانو مصر الحروب مصر

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