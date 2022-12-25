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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسرة ضحية زوجها في قليوب: لديها 3 أطفال والمتهم كان بيضربها ويعذبها

جثة
جثة

سادت حالة  من الحزن بين أهالى طنان بمركز قليوب بالقليوبية عقب واقعة مقتل ربة منزل على يد زوجها فى مشاجرة بينهما بسبب الخلافات الأسرية.

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المجنى عليها لديها 3 أطفال 

وكشفت التحريات أن المجنى عليها لديها ثلاثة أطفال، وأنها تعيش في نفس بلدة أهليتها، والذين اكتشفوا الواقعة بعد تغيب ابنتهم عدة أيام وادعاء زوجها أنها مريضة على سرير النوم .

أسرتها : المتهم عذبها حتى الموت

من جانبه أكد قال اسلام عبدالمولى شقيق المجنى عليها ان المتهم الذي كان دائم التعدى بالضرب على شقيقته المتوفاة ، وكانت دائما تترك له المنزل وتأتى إلى منزل الاسرة هربا من تعذيبه لها وضربها باستمرار.
وأشار الى انه رغم كل الظروف الصعبة الا أن شقيقته لم تقصر في حق زوجها المتهم ودائما كانت تحرص على رعايته، كما أنها حافظت على أبنائها لتربيتهم تربية سليمة وصحيحة وكانت تتحمل كل هذه الإهانات من المتهم في سبيل تربية أبنائها الثلاثة، وكان جزاءها منه أن يضربها ويعذبها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.
فيما اكد جيران المجنى عليها انها طول عمرها مستحملة جوزها لانه كان دائم الشجار معها ويتعدى عليها بالضرب، ولفتوا إلى انها كانت تسكن في المكان من قبل زواجها ولم يروا منها سوى الخير والأخلاق الطيبة.

أجهزة الأمن تتلقى بلاغا بالواقعة

وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد تلقى رئيس الفرع الجنائى بشبرا الخيمة بلاغ بالعثور على جثة ربة منزل داخل منزلها دائرة مركز شرطة قليوب.
وبإجراء التحريات بقيادة رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، تبين العثور على جثة ربة منزل تدعى "ياسمين.ش.ع"، 38 عاما بقرية طنان، دائرة المركز، قام زوجها "محمد.ف.ا" 42 عام بالتخلص من زوجته طعنا لشكه فى سلوكها.
عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته اقرا بارتكابه الواقعة على النحو المشار اليه، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى.

قليوب شبرا الخيمة الطب الشرعى القليوبية التحريات

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