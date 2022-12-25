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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عامل سقط من أعلي سقالة خشبية بالخانكة فى القليوبية

نقل جثة
نقل جثة

لقي عامل بناء مصرعه إثر سقوطه من أعلي سقالة خشبية بسبب اختلال توازنه أثناء عمله بالقلج بمركز الخانكة بالقليوبية، جرى نقل الجثة لمستشفى المطرية، إلا أنه توفي أثناء محاولة إسعافه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة. 

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تلقي مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى المطرية، باستقبال شخص مصاب بنزيف بالبطن والصدر إدعاء سقوط من علو بمنطقة القلج دائرة المركز.


وعلي الفور، انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "أ م س"، 52 سنة، عامل بناء، بنزيف بالبطن والصدر، بسبب سقوطه من أعلي سقالة خشبية أثناء عمله، واختل توازنه وسقط أرضا، بمنطقة القلج دائرة المركز، وجرى نقل المصاب لمستشفى المطرية لتقديم العلاج، إلا أنه توفي أثناء محاولة إسعافه.


وبسؤال نجل المتوفي، أكد ما جاء بتحريات رجال المباحث، حيث أنه والده يعمل عامل بناء، ويقوم هو بمساعدته، وأثناء عمله بأحد العقارات اختل توازنه وهو أعلي السقالة الخشبية وسقط أرضا وحدثت إصابته التي توفي علي إثرها، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، التي صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.

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