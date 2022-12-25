فصل رأسه عن جسده.. أب ينهي حياة ابنه في القليوبية|القصة الكاملة

أصبحنا في هذه الأيام، نستيقظ على أنباء حوادث لم نكن نتخيل أن نسمع عنها،ما بين بن يقتل أب وغيرها ، فبعد اتهامات لفتاة بورسعيد بقتل والدتها، نأتي اليوم لنسمع عن إنهاء حياة أب لأبنه ذبحاً بدم بارد، وكأن الحال الآن أصبح كما يقول البعض "على الدنيا السلام".

في هذه الواقعة تجرد أب من كل مشاعر الأبوة، وأقدم على إنهاء حياة ابنه بدم بارد ليلقى مصرعه في الحال، في واقعة أذهلت أهالي قليوب بمحافظة القلوبية، فكيف يمكن لأب من المفترض أن يكون أكثر شخص يخاف على أولاده أن يقتل ابنه بهذه الطريقة الوحشية؟، كيف طاوعته يديه على حمل آلة حادة وذبح ابنه دون أن يبالي؟، وما الأسباب التى دفعته لارتكاب مثل هذا الجُرم؟.

تفاصيل الحادث

انتقل فريق من النيابة العامة بمركز شرطة قليوب بالقليوبية، لمكان العثور على جثة شاب قتل على يد والده بقرية ميت حلفا، لمعاينة مسرح الجريمة.

وأمرت جهات التحقيق بنقل جثة المتوفى للمستشفى لحين انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة والتصريح بالدفن عقب ذلك، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة.

المتهم دائم الشجار مع والدته

من ناحية قال عدد من شهود العيان إن المتهم كان دائم الشجار والخلافات مع المجنى عليه ووالدته، كما أن الأب المتهم ليس من القرية التي ارتكبت بها الواقعة، وأنه منفصل عن والدة المجنى عليه وتعيش فى الشقة بصحبة المجنى عليه وشقيقه الأصغر منه.

وتابع الأهالى، أن الأم كانت محجوزة بالأمس بالمستشفى مع شقيق المجنى عليه الصغير وعندما ذهبت اليوم إلى المنزل اكتشفت الجريمة البشعة، وصاحت فى الشارع مرددة "أبوه ذبحه فصل رأسه عن جسده".

المتهم يعاني من مرض نفسي

من ناحية اخرى كشفت التحريات الأولية لأجهزة أمن القليوبية أن المتهم يعاني من مرض نفسي، وفق أقوال الأم في المحضر.

وقالت الأم إن ابنها "عبد الله ع ع" يبلغ من العمر 17 عامًا وأنها عثرت على الجثمان وبه إصابات عبارة عن جرح ذبحي بالرقبة، وخرجت إلى الشارع في حالة هياج وصراخ وأصيبت بالإغماء.

والدة المجنى عليه تتهم والده بقتله

واتهمت والدة المجني عليه المدعو "ع ع ا" سائق توك توك ومقيم قرية كوم أشفين دائرة المركز بارتكاب الواقعة وأقرت والدة المجني عليه بوجود بعض الخلافات الأسرية بينهما وعلمها من بعض الأهالي بمشاهدة زوجها حال سيره بالشارع وملابسه ملطخة بآثار دماء.

وأضافت أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية وسلوكية ومعتاد التردد عليها لمحاولة عودتها لمنزله والتحصل على مبالغ مالية.

وكان أب قد قام بقتل ابنه بقرية ميت حلفا دائرة مركز شرطة قليوب، وجرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لكشف غموض الحادث وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من الأهالى بشارع القصاص بقرية ميت حلفا دائرة مركز شرطة قليوب، بوجود جثة لشاب بالعقد الثانى من العمر.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين ان الجثة لشاب قام بقتله والده وفر هارباً.

وحرر محضر بالواقعة وتكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض الواقعة وتفاصيلها.