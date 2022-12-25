موتها وراح يصلي الفجر.. القصة الكاملة لمقتل زوجة على يد زوجها بالقليوبية

«قتلها ونزل يصلي الفجر».. هكذا أكد عدد من شهود العيان وجيران قاتل زوجته بمنطقة شارع الرشاح بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية.

وقال الجيران ان المتهم طعن زوجته في رقبتها، طعنةً أودت بحياتها في الحال خلال مشاجرة نشبت بينهما داخل منزلهما بالمنطقة ، موضحين أنه في يوم الواقعة كان المتهم يصلي معهم الفجر، ولم تظهر عليه أي علامات تدل على قتله لزوجته.

وأشاروا إلى أن الزوج متزوج منذ 7 أشهر، ومنذ انتقاله للعيش في تلك المنطقة، ولا أحد يعلم عنه أي شيء، سوى أنه في حاله ولا يسبب أي مشاكل.

وأضاف الجيران أنهم سمعوا بعض المناوشات بأصوات عالية بين الزوج وزوجته، ولم يكن أحد يتوقع أنه سيقتلها، موضحين أنهم بعد صلاة الفجر فوجئوا بحضور رجال الشرطة واصطحاب الزوج بتهمة قتل زوجته.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من قسم شرطة الخصوص بورود بلاغ بوجود جثة بها ذبح في الرقبة بمنطقة شارع الرشاح بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين وفاة ربة منزل تبلغ 38 سنة، على يد زوجها، مبيض محارة، 39 سنة حيث نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام خلالها بذبحها من رقبتها حتى فارقت الحياة.

وجرى التحفظ على المتهم، وتم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.