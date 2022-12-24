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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فصل راسه عن جسده.. تفاصيل مقتل شاب على يد والده في قليوب

جثة
جثة

انتقل فريق من النيابة العامة بمركز شرطة قليوب بالقليوبية، لمكان العثور على جثة شاب قتل على يد والده بقرية ميت حلفا، لمعاينة مسرح الجريمة.

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وأمرت جهات التحقيق بنقل جثة المتوفى للمستشفى لحين انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة والتصريح بالدفن عقب ذلك، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة. 
من ناحية قال عدد من شهود العيان  أن المتهم كان دائم الشجار والخلافات مع المجنى عليه ووالدته ، كما  ان الأب المتهم ليس من القرية التى ارتكبت بها الواقعة، وأنه منفصل عن والدة المجنى عليه  وتعيش فى  الشقة بصحبة المجنى عليه وشقيقه الأصغر منه.
وتابع الأهالى، أن الأم كانت محجوزة بالأمس بالمستشفى مع شقيق المجنى عليه الصغير وعندما ذهبت اليوم إلى المنزل اكتشفت الجريمة البشعة، وصاحت فى الشارع  مرددة "أبوه ذبحه فصل رأسه عن جسده".
وكان اب قد قام بقتل ابنه بقرية ميت حلفا دائرة مركز شرطة قليوب، وجرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لكشف غموض الحادث وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة. 
تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من الأهالى بشارع القصاص بقرية ميت حلفا دائرة مركز شرطة قليوب، بوجود جثة لشاب بالعقد الثانى من العمر.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين ان الجثة لشاب قام بقتله والده وفر هارباً. 
وحرر محضر بالواقعة وتكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض الواقعة وتفاصيلها.

قليوب جهات التحقيق الطب الشرعى القليوبية النيابة العامة جثة شاب قتل

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