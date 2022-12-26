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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات برج الحمل .. حظك اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022 : جدد شقتك

برج الحمل وتوقعات
برج الحمل وتوقعات الأبراج

برج الحمل يبحثون باستمرار عن الديناميكية والسرعة والمنافسة، ودائمًا ما يكونون الأوائل في كل شيء، حيث هم من أكثر الأبراج نشاطًا.

وإليك توقعات برج الحمل وحظك اليوم الاثنين 26/12/2022 على المستوى العاطفي والصحي والمهني، تعرف عليها خلال السطور التالية.

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في نهاية 2022| توقعات الأبراج وحظك هذا الأسبوع.. قصة حب وسفر للخارج

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توقعات برج الحمل.. حظك اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 : ادخر للمستقبل

توقعات برج الحمل وحظك اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022

تقول التوقعات الفلكية اليومية ، قد تعود إلى المسار الصحيح وتكون أكثر قلقًا بشأن روتينك الصحي واللياقة البدنية، قد يكون لديك أيضًا يومًا ممتازًا على الصعيد المالي والحصول على فرصة لإبرام صفقات تجارية مربحة.

توقعات برج الحمل مهنيا

يجب أن تكون منظمًا ومنضبطًا في العمل، قد يحاول زملاؤك تشتيت انتباهك عن أهدافك المهنية ، فكن حذرًا.

توقعات برج الحمل صحيا

تناول أنواع السلطة الغنية بالحضراوات مساءا مهمة إذا كنت تتبع حمية غذائية

توقعات برج الحمل عاطفيا

قد تشعر بتحسن بعد مشاركة عواطفك وأفكارك مع شريكك، يمكن للمشي لمسافات طويلة أو القيادة أن يشعرك بالاسترخاء.

توقعات برج الحمل الفترة المقبلة

قد تكون أعمال تجديد المنزل أو البناء قيد التقدم وقد تضطر إلى إنفاق الأموال عليها، قد ينفق البعض على تنظيف المنزل أو مكافحة الآفات. 

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