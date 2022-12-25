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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات برج الحمل.. حظك اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 : ادخر للمستقبل

برج الحمل
برج الحمل

برج الحمل يبحثون باستمرار عن الديناميكية والسرعة والمنافسة، ودائمًا ما يكونون الأوائل في كل شيء، حيث هم من أكثر الأبراج نشاطًا.

وإليك توقعات برج الحمل وحظك اليوم الأحد 25/12/2022 على المستوى العاطفي والصحي والمهني، تعرف عليها خلال السطور التالية.

توقعات الفلك 2023 .. مواليد هذه الأبراج الأقل حظا

الأيام الأكثر حظا للزواج في 2023 .. اعرفها قبل ما تحجز القاعة

توقعات برج الحمل وحظك اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022

يحضر برج الحمل فرح عائلي يدخل البهجة والسرور على قلبه، ويفاجئ عائلته بقرار الزواج من ابنة العمة، مما يدخل الفرح على الجميع، كما يحاول إجبار نفسه على التخلص من بعض العادات الضاره التي يفعلها مثل التدخين.

توقعات برج الحمل مهنيا

تتعدّد الاحتمالات الإيجابية في العمل وتحقق نجاح في عالم التجارة والترويج والإعلان والإعلام.

توقعات برج الحمل صحيا

تناول أنواع السلطة الغنية بالحضراوات مساءا مهمة إذا كنت تتبع حمية غذائية

توقعات برج الحمل عاطفيا

تمتلك اليوم الكثير من الجاذبية لذا ستعرف جيداً كيف تعمل مع المقربين إليك وخاصة شريك حياتك.

توقعات برج الحمل الفترة المقبلة

حاول أن تتخذ طريقا آخر حتى تكسب ربح زيادة وادخر للمستقبل لتأمين حياتك.

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