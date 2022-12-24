توقعات الفلك 2023 .. مواليد هذه الأبراج الأقل حظا

يبحث الكثير من الأشخاص عن توقعات الأبراج للسنة الجديدة 2023، حيث يقبل علينا العام الجديد بتغييرات كبيرة على جميع المستويات، والبعض من الأبراج تتغير حياته ويتفاجأ ببعض القرارات الجديدة ولكن البعض الآخر يمر بأزمة أو حظهم ليس بكبير في عام 2023.

وكشفت ندى عادل خبيرة الأبراج عن المواليد الأقل حظا في العام الجديد 2023 في تصريح خاص لـ موقع صدى البلد.

توقعات برج العذراء 2023

يمر برج العذراء ببعض المشاكل في عام 2023، حيث تبدأ السنة الجديدة بانفصال عاطفي وطلاق، كما يوجد بعض المشاكل القانونية التي تصل إلى المحكمة، وحذرت خبيرة الأبراج من اتخاذ بعض القرارات المتهورة التي تؤثر عليك بالسلب.

توقعات برج الجوزاء 2023

يعاني برج الجوزاء من الفراق في عام 2023 حيث يفقد شخص عزيز عليه من عائلته، كما يتخذ قرار بحزم يمكن أن يتسبب له خسارة كبيرة.

توقعات برج الحوت 2023

بسبب تصرفات برج الحوت المتهورة فإنه يعيش عام بتوتر شديد، يفتقد الاستقرار النفسي في منزله، كما يعاني من ضيقة مالية ومشاكل مهنية، وفي نهاية العام تتراكم عليه الديون.