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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العذراء.. حظك اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 : مفاجأة كبيرة

توقعات برج العذراء
توقعات برج العذراء

يتسم برج العذراء بأنه بالاخلاص والوفاء، وحب فعل الأعمال الخيرية، كما أنه يعاني من التوتر من اقل شئ.

ونستعرض خلال التقرير التالي توقعات برج العذراء وحظك اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 على المستوى العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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توقعات الفلك 2023 .. مواليد هذه الأبراج الأقل حظا

برج العذراء وحظك اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022

يعاني برج العذراء من الوحدة بسبب سفر اعز الاصدقاء، ويمر بأزمة نفسية حادة ولكن يحاول مع الوقت أن يتأقلم، كما يخطط العذراء بالتجمع مع العائلة للجلوس معهم لفترة طويلة.

برج العذراء وحظك اليوم مهنيا

تنتظر مفاجأة كبيرة في نهاية اليوم بسبب جهودك الكبيرة الفترة الماضية.

برج العذراء وحظك اليوم صحيا

يحاول برج العذراء الجلوس بمفرده في مكان طبيعي لتعزيز صحته النفسية.

برج العذراء وحظك اليوم عاطفيا

يعيش برج العذراء حالة من الاستقرار العاطفي بسبب تقبل الطرف الآخر اعتذاره عما صدر منه في الفترة الأخيرة.

توقعات برج العذراء الفترة المقبلة

ينصحك خبراء الفلك، بالصبر على الابتلاء حتى تمر هذه المحنة، كما يجلب لك صديق قريب بعض الأخبار السارة عن قريبا.

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