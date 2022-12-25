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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت .. حظك اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 : ركز على الاستثمار

برج الحوت
برج الحوت

يتسم برج الحوت ببعض نقاط القوة ومنها عطوف، فني، حدسي، لطيف، حكيم، موسيقي، أما نقاط الضعف فهي الخوف، الإفراط في الثقة، الحزن، الرغبة في الهروب من الواقع.

تعرف على توقعات برج الحوت وحظك اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني.

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توقعات الأبراج 2023 .. هؤلاء الأكثر حظا في الحب والمال

برج الحوت وحظك اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022

حزن كبير يسيطر على برج الحوت بسبب مشكلة عائلية لا يستطيع حلها مع الوقت، ينصحك خبراء الأبراج بالتخلي عن العند، وكن هادئا حتى تسيطر على الأمور بشكل كبير.

برج الحوت اليوم صحيا

حاول أن تستغل أوقات فراغك للقيام بأنشطة ترفيهية تدخل البهجة إليك وتعزيز صحتك النفسية.

برج الحوت اليوم مهنيا

تركّز كل اهتماماتك على الاستثمارات والاموال والماديات وتواكب الظروف المتعلّقة بمجال عملك.

برج الحوت وحظك اليوم عاطفيا

لا تكن كثير الجدال مع الحبيب وتحلَّ بالمرونة، هو يشعر ما تقوم به وما تبذله من جهد في سبيل إرضائه.

توقعات برج الحوت الفترة المقبلة

قد تكون هناك عائلة تجتمع اليوم وقد تستمتع ببعض الأطعمة اللذيذة المطبوخة في المنزل مع أشقائك، حاول أن تستمتع واترك الماضي خلفك.

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