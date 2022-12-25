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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 : تطور مهني

توقعات برج الدلو
توقعات برج الدلو

نقاط القوة في شخصية برج الدلو أنه باحث دائما على التقدم في العمل، مستقل بذاته، إنساني في التعامل، أما عن نقاط الضعف، ينبع من التعبير العاطفي، مزاجي، بحب العزلة.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الدلو وحظك اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

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توقعات الفلك 2023 .. مواليد هذه الأبراج الأقل حظا

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حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 24 ديسمبر .. فرص مهنية ومالية لهؤلاء في نهاية 2022

برج الدلو وحظك اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022

يحاول برج الدلو يستقر بعيدا عن أهله خلال هذه الفترة، لانه يعاني من بعض الضغوط النفسية، ولكن يحاول فرد من العائلة الوقوف بجانبك فحاول مساعدته على أن تكون أفضل.

برج الدلو وحظك اليوم الأحد 25 ديسمبر مهنيا

يوم جيد على الصعيد المهني والمالي، فإنك تتصاعد في شغلك وتبهر الجميع.

برج الدلو وحظك اليوم صحيا

صحتك تحتاج إلى الرعاية الكاملة، حاول الحفاظ عليها والبعد عن العادات الضارة.

برج الدلو وحظك اليوم عاطفيا

يشارك برج الدلو شريك حياته في جميع المهام، ولكنه لا يستمر طويلا في هذه المساعدة.

توقعات برج الدلو الفترة المقبلة

قد يكون وقت العائلة سعيدًا ومبهجًا وان يخلصك من الضغوط التي تعيشها خلال الفترة.

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