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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 25 ديسمبر .. مشروع جديد وعلاقة عاطفية جديدة لهؤلاء

حظك اليوم وتوقعات
حظك اليوم وتوقعات الابراج

يهتم الكثير من الأشخاص بقراءة ومتابعة حظك اليوم وتوقعات الأبراج كل يوم، لمعرفة التغييرات التي تطرأ على برجه في العمل والحب والمال والصحة.

ونستعرض توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي.

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برج الحمل وحظك اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022

مهنيا واجتماعيا، القمر ما زال معاكسا مما يجعلك اليوم تتعجل الأمور فرمل نفسك، فالإيقاع السريع ليس في صالحك، معاكسة القمر قد يصيبانك اليوم ببعض التوتر، لا تستسلم للانفعال والغضب.

برج الثور وحظك اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022

مهنيا وماليا، القمر في منزل الحظ يمدك بروح عملية تجعلك اليوم ترى الأمور بمنظور واقعي، أما اجتماعيا وعاطفيا، تميل اليوم نحو الاستمتاع بالحياة التي عملت جاهدا لبنائها.

برج الجوزاء وحظك اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022

مهنيا وماليا القمر في منزل المدخرات يمنحك اليوم وقتا مناسبا للتخطيط للمستقبل وللبيع والشراء لتنمية ما تملك، وعاطفيا.القمر يعمل لصالحك ويساعدك على الاقتراب بلطف ممن تحب.

برج السرطان وحظك اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022

عاطفيا قد تخلق بداخلك تمردا وغليانا وعليك أن تقاوم، أما مهنيا واجتماعيا، القمر في مواجهة برجك، حاول اليوم أن تكون ملاحظا ومراقبا معظم الوقت وتمالك أعصابك.

برج الأسد وحظك اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يدفعك للتصرف بود، وقد تجد حلول لمسائل معلقة، ومهنيا وصحيا، القمر في منزل الصحة والعمل، ويدفعك ذلك للقيام بإنجاز مهم، وتميل للاهتمام بصحتك.

برج العذراء وحظك اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022

مهنيا واجتماعيا، عطارد يمنحك يقظة وسرعة بديهة،  تصيب أهدافك، وتحسن التصرف، والقمر في منزل الحب يدعمان خطواتك في الاقتراب ممن تحب، أو تتوطد علاقة عاطفية.

برج الميزان وحظك اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022

ينصحك الفلك بأن تستمد قوتك من داخلك ولا تنتظر دعما خارجيا، القمر في مربع برجك قد يعكران عليك صفو حياتك، فلا تدخل في حوار شائك.

برج العقرب وحظك اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022

تناغم القمر مع نبتون يمنحك اليوم الحيوية والطاقة وتتحرك في الاتجاه الصحيح.

برج القوس وحظك اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022

مهنيا وماليا، القمر في منزل المال يدفعك اليوم لبحث مشاكل مادية ومهنية، فقط عليك أن تراجع جيدا خطواتك وحساباتك تفاديا للخسائر، عاطفيا وعائليا اليوم ينصحك الفلك بألا تستسلم للظنون كي لا تتعرض علاقاتك للتوتر.

برج الجدي وحظك اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022

القمر في برجك يمدك اليوم بابتسامة ساحرة وتبدو في أفضل حالاتك، مهنيا واجتماعيا، تناغم القمر مع أورانوس يساعدك على فرض إرادتك، وتحسن استغلال مواهبك.

برج الدلو وحظك اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022

يطالبك الفلك اليوم بالتحكم في عصبيتك وعدم إعلان أفكارك وأعمالك، مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر، لا تتسرع في أقوال أو وعود، وابتعد عن أي مخاطرة.

برج الحوت وحظك اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022

ماليا ومهنيا القمر في منزل المشروعات يعدك بالحصول على تعاون البعض، وقد تعقد لقاءات ناجحة، كما تمنحك قدرة على التأثير في المحيطين بك.

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