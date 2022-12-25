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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد التعادل معه.. كولر يفتح النار على فريق سموحة

صدى البلد

فتح السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، النار على فريق سموحة، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال كولر في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي: “fقالي 17 سنة لاعب محترف و 23 سنة مدرب مشوفتش ماتش زي دا في حياتي، كنا بنلاعب فرقة بتلعب في تلت ملعبها الأخير".

وتابع كولر: “عمري ما شوفت في حياتي، كل كورة يشوطها لاعب برة ويقع خمس دقائق، بقالي 40 سنة في الكورة مشوفتش اللي بيحصل النهاردة من لاعيبة سموحة، دي مش أخلاق رياضية”.

كولر يفتح النار على سموحة

واختتم كولر: “شوفنا في كأس العالم الرتم كان سريع وكانوا بيحسبوا وقت بدل ضائع كتير، الشوط الاول دقيقتين والثاني خمس دقائق فقط، يجب ان يتم منع ما حدث اليوم لتحسين جودة الكرة المصرية بعيدا عن نتيجة لقاء الاهلي وسموحة”ز

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