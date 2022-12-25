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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

انظروا لمشجعي المنافس.. كولر يوجه رسالة نارية لـ لجمهور الأهلي

صدى البلد

وجه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة نارية لجمهور النادي الأهلي بعد التعادل مع سموحة في الدوري المصري الممتاز.

وقال السويسري كولر في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي: “جمهور الأهلي بيقل في العدد مباراة بعد الأخرى في المدرجات وجمهور المنافسين في زيادة، أتمنى تواجدهم بشكل كبير في المباريات المقبلة فهم الداعم الأكبر لنا وللاعبين في الأهلي”.

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الأهلي يتعادل مع سموحة

وفرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة التعادل السلبي أمام الأهلي، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب السلام، ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري المصري.

التعادل رفع رصيد الأهلي إلى 23 نقطة فى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما ارتفع رصيد سموحة عند النقطة الثامنة فى المركز الـ13 من جدول ترتيب الدوري . 

وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 8 مباريات، مقابل تعادل وحيد، دون تلقي أي هزيمة حتى الآن، في منافسات موسم 2022-2023.

ويظل سموحة مع المدرب طارق العشري، بفوز وحيد في 8 مواجهات، مع التعادل 4 مرات والخسارة في 3 لقاءات، ضمن الدوري المصري.

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