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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المتحدث باسم بلومبيرج: ليس لدينا مصلحة في الاستحواذ على داو جونز أو واشنطن بوست

مايكل بلومبرج
مايكل بلومبرج

قال متحدث باسم بلومبرج إل بي في تغريدة على تويتر إن بلومبرج إل بي ليس لديها مصلحة في الاستحواذ على داو جونز أو واشنطن بوست.

وأضاف المتحدث تاي تريبت في تغريدة أعاد تغريدها مالك الملياردير مايكل بلومبيرج: 'لم تكن هناك محادثات مع أي شخص أو أي منظمة بشأن صفقة استحواذ'.

وأفاد موقع أكسيوس الإخباري ، بأن بلومبرج كانت مهتمة بالاستحواذ على شركة داو جونز الأم في وول ستريت جورنال من شركة روبرت مردوخ نيوز كورب (NWSA.O)، أو صحيفة واشنطن بوست من أمازون.كوم (AMZN.O) جيف بيزوس، نقلاً عن مصدر، على دراية بتفكير بلومبرج.

يوم الجمعة، نقلاً عن مصادر، ذكرت وكالة رويترز أن مايكل بلومبرج أعرب عن رغبته في امتلاك صحيفة ذات اسم كبير على مر السنين لكنه لم يتواصل مع مردوخ لمناقشة احتمال شراء داو جونز وصحيفتها الرئيسية الصحيفة.

وقال متحدث باسم صحيفة واشنطن بوست، التي اشتراها بيزوس عام 2013 مقابل 250 مليون دولار، يوم الجمعة إنها ليست للبيع.

واتفق خبراء مكافحة الاحتكار على أن اندماج قسمي أخبار الأعمال في بلومبرج وداو جونز من شأنه أن يجذب تدقيق المنظمين الأمريكيين، خاصة وأن إدارة بايدن قد اتخذت نهجًا أكثر قوة لفرض قوانين مكافحة الاحتكار.

 

واشنطن صحيفة واشنطن بوست جيف بيزوس واشنطن بوست وول ستريت بلومبيرج وول ستريت جورنال مكافحة الاحتكار

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