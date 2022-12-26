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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السدة الشتوية بالأقصر.. حماية النيل: بدأنا فى تكريك المسار السياحي| شاهد

تكريك المجرى السياحى
تكريك المجرى السياحى بالأقصر

تشهد محافظة الأقصر ارتفاعا ملحوظا فى نسبة الإشغال السياحي هذا العام بدأ من الموسم السياحي الجديد ، ونجحت الدولة فى الأعوام الأخيرة فى منع شحوط البواخر السياحية داخل المجرى الملاحى بين الأقصر وأسوان وذلك فى إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز التنسيق بين الوزارات والأجهزة المعنية لوضع خطة متكاملة تهدف إلى تأمين سلامة الملاحة النهرية بمجرى النيل، خاصةً في المناطق التي تكرر بها وقوف البواخر السياحية نتيجة انخفاض منسوب المياه بسبب الموسم السنوي للسدة الشتوية.

يقول المهندس محمد عبد الوهاب المشرف العام على أعمال التكريك التابعة للهيئة العامة لنقل النهرى ،بدأت منذ أيام السدة الشتوية وعلى اثرها قامت الهيئة العامة للنقل النهري لاعمال التكريك بالأقصر  من خلال شركة الكراكات المصرية وأيضا بأسوان من خلال شركة مساهمة البحيرة بتحديد مناطق التشغيل الاختناقات الملاحية من خلال معهد بحوث النيل استشاري الهيئة .

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وأضاف " عبد الوهاب " أنه يتم استخدام كراكة بحرية وحفارات محملة على صالات لتنفيذ الأعمال وتم إنجاز مايقرب من نصف الأعمال في وقت زمني سريع فى إطار تواجد مستمر بمنطقة العمل من اللواء أركان حرب مفيد صلاح  رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى مشيرا إلى أنه تم  تكريك المسار الملاحي بطريقة عملية وسريعة مما جعل المسار السياحى به سيولة فى المرورمما أسفر عنه في عدم وجود أي حالات شحوط وعدم وجود تكدس وتزاخم أثناء سير العائمات السياحية .


وأشار " عبد الوهاب " بانه للرحلات الترافهية مابين الأقصر وأسوان تم وضع علامات استرشادية للبواخر السياحية داخل نهر النيل  لتسهيل مرورها داخل المسار الملاحي .

 

وقال اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة وأحمد ابو عيش سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر ، أنه تم تحديد مواعيد السدة الشتوية بمدينة الأقصر ، حيث أصدرت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بقنا والأقصر القرار رقم ٢٧٥ لسنة ٢٠٢٢ بشأن إدارة نظم وتوزيع المياه خلال فترة أقل الاحتياجات للسنة المائية ٢٠٢٢– ٢٠٢٣.

ونص قرار الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة قنا والأقصر ، على أنه قفل ترعة الكلابية من غروب ٢٠٢٣/١/١٣ إلى ٢٠٢٣/٢/٣ لمدة واحد وعشرون يوماً،وتعطي ريه عامة لمدة (٧) أيام ابتداء من غروب ٢٠٢٣/١/١ إلى غروب ٢٠٢٣/١/٧،ويتم القفل التدريجي لمدة (٦) أيام من غروب ٢٠٢٣/١/٧ إلى غروب ٢٠٢٣/١/١٣ يليها قفل تام من غروب ٢٠٢٣/١/١٣ إلى غروب ٢٠٢٣/٢/٣، ثم يتم فتح تدريجي، ثم يتم فتح تدريجي لمدة ثلاثة أيام من غروب ٢٠٢٣/٢/٣ الى غروب ٢٠٢٣/٢/٦ يليها ريه عامة لمدة سبعة أيام من غروب ٢٠٢٣/٢/٦ الى غروب ٢٠٢٣/٢/١٣.

وقفل ترعة أصفون من غروب ٢٠٢٣/١/١٣ إلى ٢٠٢٣/٢/٣ لمدة واحد وعشرون يوماً، وتعطي ريه عامة لترعة اصفون لمدة (٧) ايام ابتداء من غروب ٢٠٢٣/١/١  إلى غروب ٢٠٢٣/١/٧ ، ويتم القفل التدريجي لمدة (٦) ايام من غروب ٢٠٢٣/١/٧ إلى غروب ٢٠٢٣/١/١٣ يليها قفل تام من غروب ٢٠٢٣/١/١٣ إلى غروب ٢٠٢٣/٢/٣ ويتم الفتح التدريجي لمدة ثلاث ايام من غروب ٢٠٢٣/٢/٣إلي غروب ٢٠٢٣/٢/٦، يليها ريه عامة لمدة سبعة أيام من غروب ٢٠٢٣/٢/٦ إلى غروب ٢٠٢٣/٢/١٣ م، مع اتخاذ الإجراءات والوسائل والأساليب اللازمة لأعمال الصيانة او التطوير والإنشاءات خلال تلك الفترة.

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الأقصر محافظة الاقصر المسار السياحي النقل النهري كراكات المجرى الملاحي الهيئة العامة للنقل حماية النيل رئيس الهيئة العامة البواخر السياحية

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