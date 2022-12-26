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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تضرر آلاف السكان.. هجوم على محطتي كهرباء بالعاصمة الأمريكية

كهرباء
كهرباء

تعرضت محطتان فرعيتان للكهرباء لهجوم، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن آلاف السكان بالقرب من تاكوما بواشنطن، حيث أُبلغت الشرطة بالحادث، حسبما ذكرت شركة المرافق المحلية، أمس الأحد.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قالت شركة تاكوما للمرافق العامة في منشور على موقع “تويتر” “في وقت مبكر من صباح اليوم، تعرضت محطتان فرعيتان في تاكوما باور للهجوم في مقاطعة بيرس الشرقية”.

وأُخطرت سلطات إنفاذ القانون بذلك، لكن لم تقدم الشركة أي تفاصيل أخرى عن طبيعة هجوم يوم عيد الميلاد.

ولفتت الشركة إلى أن حوالي 2700 شخص تخدمهم شركة تاكوما للمرافق العامة تضرروا بعد أن فقد 7300 ساكن الكهرباء في مقاطعة بيرس الشرقية، على بعد حوالي 45 ميلا (72 كم) جنوب سياتل.

وأوضحت “نحن نعمل بأسرع ما يمكن وبأمان لاستعادة الطاقة”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أبلغت إحدى المرافق في ولاية كارولينا الشمالية عن انقطاعات حيث قالت السلطات المحلية، إنها عمليات إطلاق نار مدبرة يتم التحقيق فيها الآن من قبل سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية.

وقد أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أيضًا تحقيقات في إطلاق النار بالقرب من منشأة للطاقة في ساوث كارولينا بعد أيام، وما إذا كان هذان الحادثان مرتبطين ببعضهما.

وتعرضت المرافق في جميع أنحاء البلاد لضغوط بسبب نظام الطقس البارد القاسي الذي اجتاح البلاد هذا الأسبوع، مما ترك أكثر من 300 ألف مواطن دون كهرباء من عاصفة الشتاء.

الكهرباء عيد الميلاد محطتان هجوم رويترز

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