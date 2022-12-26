مجلس الشيوخ يناقش طلب استيضاح سياسات الحكومة حول خطة الإصلاح الإداري

بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس في مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأكثر من عشرين عضوًا، عن استيضاح سياسات الحكومة حول خطة الإصلاح الإداري والنهوض بالموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة.

وتأتى مناقشة الطلب بعد موافقة الحكومة مناقشة الطلب كونه أدرج علي جدول الأعمال في بند ما يستجد من أعمال، كما يتم مناقشة الطلب بحضور المستشار الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.