عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجلس الشيوخ يناقش طلب استيضاح سياسات الحكومة حول خطة الإصلاح الإداري

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس في  مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأكثر من عشرين عضوًا، عن استيضاح سياسات الحكومة حول خطة الإصلاح الإداري والنهوض بالموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة. 

وتأتى مناقشة الطلب بعد موافقة الحكومة مناقشة الطلب كونه أدرج علي جدول الأعمال في بند ما يستجد من أعمال، كما يتم مناقشة الطلب بحضور المستشار الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق طلب المناقشة العامة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين خطة الإصلاح الإدارى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تاريخي في أسعار الذهب.. خسر 640 جنيهًا وعيار 21 الآن مفاجأة

سقوط الدولار الأسود.. تراجع 12 جنيهًا ومفاجأة في السعر الرسمي الآن بالبنوك

اتحاد الكرة يصدر بيان يفيد بهزيمة الزمالك 2-0.. تفاصيل مثيرة

مش في وعيها| وصلة رقص هستيرية لشيرين عبد الوهاب بأحد الملاهي الليلية

قرار عاجل من الخطيب عقب تراجع نتائج الأهلي في الدوري

وزير التعليم لـ صدى البلد: إلغاء الصف السادس الابتدائي العام القادم شائعة

السيسي: عقد الزواج سيكون بإذن لجنة يرأسها قاض ومستشار من الصحة لطمأنة الوالدين

الطن وصل 30 ألف جنيه.. آخر أسعار الحديد والأسمنت الآن

ترشيحاتنا

ليس لدينا سوى الانتظار.. تعليق صحة البرلمان على ظهور متحور يوم القيامة

الوزراء : الاقتصاد العالمي يخسر 17 تريليون دولار منذ بدء تفشي كورونا

موقف إنساني لثنائي منتخب المغرب بعد صرف مكافآت رابع كأس العالم

الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع العاملين بشركة النصر للكيماويات الوسيطة

منها مخطوطة الإمام الشافعي .. طلب إحاطة لاختفاء وثائق وحفظها بأكياس قمامة

طارق العشرى يستعين بـ جوزيه والأهلى للرد على هجوم كولر بعد تعادل سموحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلوا بالكم.. تحذير من رواد السوشيال للأمهات من كارتون جديد يضر بالأطفال

بملابس جريئة.. هبة السيسي تثير ضجة بإطلالة الكريسماس| شاهد

قبل بدء زيارات رأس السنة.. أسرار غير متوقعة عن إتيكيت الضيافة

جمعية نقاد السينما المصريين تحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيسها

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

أشبه بأوروبا.. تساقط الثلوج على جبل اللوز بالمملكة السعودية

متحور يوم القيامة.. فيروس جديد يثير قلق البشرية.. تفاصيل

موقف مصر.. الشتاء الأسوأ والأمطار والثلج تضرب العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ