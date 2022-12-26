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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اختبار طبي يحدد مصير مصطفى شلبي مع الزمالك

صدى البلد

تقرر خضوع مصطفى شلبي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاختبار طبي اليوم الإثنين.

يأتي ذلك من أجل تحديد موقفه من  المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض، استعدادا لمباراة الإسماعيلي المقبلة.

يذكر أن مصطفى شلبي تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة بيراميدز، والتي أبعدته عن الفريق في مباريات البنك الأهلي وحرس الحدود والمقاولون العرب.

وسيحدد الجهاز الفني مشاركة مصطفى شلبي في مران فريقه اليوم وفقا للاختبار الطبي الذي سيخضع له قبل بداية التدريبات الجماعية بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلي الذي خضع له مؤخرا.

ويستأنف اليوم الإثنين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة الإسماعيلي المقبلة في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها باستاد القاهرة الدولي.

وكان الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا رفض منح اللاعبين راحة بعد التعادل مع المقاولون العرب في المباراة التي أقيمت بينهما بالأمس في الدوري الممتاز.

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