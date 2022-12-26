سعد لمجرد ينشر صورا احتفالا بنجاح حفلته الأخيرة في تركيا

نشر الفنان سعد لمجرد، صورا له من حفلته الأخيرة في تركيا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق سعد لمجرد، على الصور قائلا "شكرا تركيا علي علي الاستقبال الحار وكرم الضيافة".

وكان الفنان المغربي سعد لمجرد أعلن عن جولة غنائية للجاليات العربية والمغربية احتفالا بالفريق المغربي، بدأها بقطر ثم دبي وإسطنبول وبيروت، على أن ينهيها بشرم الشيخ 29 الشهر الجاري لمشاركة المصريين والمغاربة والقادمين من البلاد العربية الاحتفالات برأس السنة.

على صعيد آخر، كانت نقابة المهن الموسيقية أعطت سعد تصريحا بالغناء، مؤكدة أن كل ما يثار حوله يدخل في بند الشائعات، فلا يوجد أي حكم قضائي عليه.