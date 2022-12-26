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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لتنفيذ خطة السلام.. زيلينسكي يلجأ إلى الهند

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إنه طلب مساعدة الهند في تنفيذ "خطة سلام".

وكتب زيلينسكي على “تويتر” بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي: "أجريت مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي وتمنيت له رئاسة ناجحة لمجموعة العشرين".

وأضاف: "جاء إعلاني عن صيغة السلام من تلك المنصة والآن أعول على مشاركة الهند في تنفيذها".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، نقلاً عن مصادر في الأوساط الدبلوماسية الأوروبية والأوكرانية، إن فريق الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يعمل على وضع اللمسات الأخيرة على خطته للسلام المكونة من عشر نقاط في أوكرانيا، وتعتزم تقديمها في شهر فبراير.

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وقالت المصادر لـ”وول ستريت جورنال”: “يعمل فريق زيلينسكي حاليًا على خطة السلام سيتم عرض الخطة بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي في 24 فبراير أو حوالي ذلك التاريخ”.

وفي وقت سابق، ذكر زيلينسكي، أنه خلال خطاب عبر الإنترنت في قمة مجموعة العشرين، أعرب عن رؤيته لخطوات لاستعادة السلام في أوكرانيا، تتكون من 10 نقاط.

مجموعة العشرين زيلينسكي الرئيس الأوكراني الهند

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