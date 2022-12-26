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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: أي تنبؤ بموعد نهاية الحرب في أوكرانيا أصبح غير مقبول

أرشيفية
أرشيفية

صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين، بأنه طال أمد الحرب في أوكرانيا وقد اتخذت طابعا طويل الأمد، وأي تنبؤ حول موعد نهايتها أصبح الآن غير مقبول.

وقال الدبلوماسي: "أي توقعات اليوم بشأن نهاية الأزمة الأوكرانية، قد تصبح غير مقبولة، المواجهة العسكرية أصبحت طويلة الأمد".

وأشار جالوزين، إلى أن الغرب مستعد "لانتصار كييف الكامل وغير المشروط" مع "عودة" جميع المناطق الروسية الجديدة إلى أوكرانيا (جمهوريات دونيتسك ولوغانسك الشعبية، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وكذلك شبه جزيرة القرم).

وأضاف نائب الوزير: "علاوة على ذلك، يتوقع الغربيون منا أيضا دفع التعويضات وإعادة بناء أوكرانيا، ويتحدثون عن نواياهم بعقد المحاكم، وإدانة قيادة بلادنا ومحاسبتها".

وأوضح: "بعبارة أخرى، وفقا لمنطق كييف والغرب، يجب علينا الانسحاب من الأراضي المحررة، وإعادة إعمار كل ما تم تدميره، ودفع تعويضات، والذهاب إلى السجن.. وبعد ذلك فقط سيعود الأوكرانيون إلى المفاوضات".

وقال الدبلوماسي "هذه الشروط المسبقة لا يمكن أن تكون أساسا لمحادثة بناءة"، مستهزئا، بالعبثية التي يريدها الغرب وكييف، مشيرا إلى أنه لو لم يصبح زيلينسكي رئيسا وواصل لعب دوره في برنامج KVN التلفزيوني الفكاهي الروسي لتقديم إجابات مضحكة للأسئلة ولعب أدوار معدة مسبقا.

 

أوكرانيا الازمة الاوكرانية المواجهة العسكرية كييف

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