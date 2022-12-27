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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يفقد 640 جنيهاً.. وعيار 21 يحقق أدنى سعر منذ شهر

تراجع أسعار الذهب
تراجع أسعار الذهب

تراجع الجنيه الذهب بقيمة 640 جنيهًا دفعة واحدة مقارنة بأسعار الأربعاء الماضي 21 ديسمبر  إذ سجّل 13920 جنيها، فيما سجّل اليوم 13,280 جنيها، على خلفية رفع البنك المركزي الفائدة 300 نقطة أساس، وتراجع بقيمة 1960 جنيها مقارنة بيوم الخميس الماضي 15 ديسمبر، حيث سجّل حينها 15200 جنيه.

تراجع أسعار الذهب.. مفاجأة في قيمة جرام 21 لأول مرة منذ شهر

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 26-12-2022

تراجع أسعار الذهب

 

وشهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء تراجعا ملحوظا؛ مقارنة بأعلى سعر وصل إليه الخميس الماضي 15 ديسمبر الحالي،حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 1530 جنيهاً فقط، ليسجل أقل سعر له منذ شهر.

وشهد سعر عيار 21 اليوم تراجعا ليسجل 1530 جنيهًا للجرام الواحد كأقل سعر مقارنة بـ 1900 جنيه للشراء الخميس 15 ديسمبر بفارق 370 جنيهًا، كما سجل أقل الأعيرة وهو عيار 12 : 874 جنيها، وعيار 14 سجل 1,020 جنيهات.


أسعار الذهب في مصر


وهبطت أسعار الذهب اليوم الاثنين في موجة خسارة مستمرة لعدة أيام، وسجل الجرام عيار 24 :1,897 جنيهًا بعد ما تخطى 2100 في وقت سابق بدون مصنعية.

وانخفض سعر عيار 21 ليسجل اليوم 1,530 جنيهًا، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,311 جنيهًا، فيما سجّل سعر الجرام عيار 14 : 1,020 جنيهًا.

وتراجع سعر عيار 21 للجرام الواحد بعد قفزة قوية، فيما سجل عيار 24 مبلغ 1,749 جنيهًا بعد 1.794 جنيهًا للشراء.

وهبطت أسعار الأصفر، وسجل عيار 21 : 1,530 جنيها بعد 1900 جنيه الخميس 15 ديسمبر ، فيما وصلت أسعار عيار 18 اليوم بين 1,311 و 1,346 جنيهًا.

 

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أسعار الذهب في محلات الصاغة


ولعل الأسعار بيع وشراء محل اهتمام الذين يدخرون أموالهم في الذهب خاصة السبائك الصغيرة والجنيهات وكذلك المتزوجون الجدد، حيث سجّل سعر عيار 21 في مصر 1530 جنيهًا للبيع، فيما سجّل سعر الجرام عيار 21  للشراء 1570جنيهًا.

وشهد الأصفر صعود عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق، ووصلت إلى مستوى غير متوقع، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الإثنين 9 مايو، ليتخطاه الخميس 15  ديسمبر مسجلا أعلى مستوى في تاريخه وهو 1900 جنيه.

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