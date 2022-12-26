عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب.. مفاجأة في قيمة جرام 21 لأول مرة منذ شهر

تراجع أسعار الذهب
تراجع أسعار الذهب

شهدت  أسعار الذهب اليوم، الإثنين، تراجعا ملحوظا؛ مقارنةً بأعلى سعر وصل إليه يوم الخميس الماضي 15 ديسمبر الحالي، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1530 جنيهاً فقط، ليسجل أقل سعر له منذ شهر.

وشهد سعر عيار 21 اليوم، تراجعا ليسجل 1530 جنيهًا للجرام الواحد كأقل سعر مقارنة بـ 1900 جنيه للشراء الخميس 15 ديسمبر بفارق 370 جنيهًا، كما سجل أقل الأعيرة وهو عيار 12 : 874 جنيها، وعيار 14 سجل 1,020 جنيهات.

سعر الذهب والدولار اليوم وحالة ترقب في الأسواق.. فيديو

الذهب يواصل التراجع والجرام يفقد 50 جنيها خلال تعاملات اليوم

تراجع أسعار الذهب

وتراجع الجنيه الذهب بقيمة 640 جنيهًا دفعة واحدة مقارنة بأسعار الأربعاء الماضي 21 ديسمبر  إذ سجّل 13920 جنيها، فيما سجّل اليوم 13,280 جنيها، على خلفية رفع البنك المركزي الفائدة 300 نقطة أساس، كما تراجع بقيمة 1960 جنيها مقارنة بيوم الخميس الماضي 15 ديسمبر، حيث سجّل حينها 15200 جنيه.

تنزيل (1)
تنزيل (1)


أسعار الذهب في مصر

ونرجع للتعاملات المصرية من جديد ، إذ هبطت أسعار الذهب اليوم الاثنين في موجة خسارة مستمرة لعدة أيام، وسجل الجرام عيار 24 :1,897 جنيهًا بعد ما تخطى 2100 في وقت سابق بدون مصنعية.

وانخفض سعر عيار 21 ليسجل اليوم 1,530 جنيهًا، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,311 جنيهًا، فيما سجّل سعر الجرام عيار 14 : 1,020 جنيهًا.

وتراجع سعر عيار 21 للجرام الواحد بعد قفزة قوية، فيما سجل عيار 24 مبلغ 1,749 جنيهًا بعد 1.794 جنيهًا للشراء.

وهبطت أسعار الأصفر، وسجل عيار 21 : 1,530 جنيها بعد 1900 جنيه الخميس 15 ديسمبر ، فيما وصلت أسعار عيار 18 اليوم بين 1,311 و 1,346 جنيهًا.

الذهب

تنزيل (1)
تنزيل (1)


أسعار الذهب في محلات الصاغة


ولعل الأسعار بيع وشراء محل اهتمام الذين يدخرون أموالهم في الذهب خاصة السبائك الصغيرة والجنيهات وكذلك المتزوجون الجدد، حيث سجّل سعر عيار 21 في مصر 1530 جنيهًا للبيع، فيما سجّل سعر الجرام عيار 21  للشراء 1570جنيهًا.

وشهد الأصفر صعود عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق، ووصلت إلى مستوى غير متوقع، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الإثنين 9 مايو، ليتخطاه الخميس 15  ديسمبر مسجلا أعلى مستوى في تاريخه وهو 1900 جنيه.

تراجع أسعار الذهب اسعار الذهب اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم عيار 21 اليوم سعر جرام الذهب سعر الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش في وعيها| وصلة رقص هستيرية لشيرين عبد الوهاب بأحد الملاهي الليلية

سقوط الدولار الأسود.. تراجع 12 جنيهًا ومفاجأة في السعر الرسمي الآن بالبنوك

تعاملات دون حق.. البنك المركزي: سحب 55 مليون دولار في يوم واحد

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 يفقد 100 جنيه

قرار عاجل من الخطيب عقب تراجع نتائج الأهلي في الدوري

السيسي: عقد الزواج سيكون بإذن لجنة يرأسها قاض ومستشار من الصحة لطمأنة الوالدين

هنوفر الدولار.. والزواج بإذن لجنة والطلاق بالتوثيق.. 10 بشاير من الرئيس وموعد تنفيذها

قرار عاجل من الأهلي تجاه اللاعبين بعد التعادل مع سموحة

ترشيحاتنا

بشرى سارة للمزارعين.. زيادة 25% في سعر توريد القمح هذا العام| فيديو

عشاء في ميامي.. تعرف على بداية قصة حب طارق العريان ونيكول سعفان

50 ألف جنيه حافز سنوي لكل أسرة مصرية ملتزمة بتحديد النسل |مقترح

محتاجة كرسي متحرك.. رئيس جامعة القاهرة يستجيب لوالدة طالبة من ذوي الهمم| تفاصيل

كيفية صلاة الحاجة ووقتها وعدد ركعاتها والدعاء الثابت عن النبي

رغم الأزمات العالمية| كيف ساهمت الدولة فى استقرار أسعار مدخلات الزراعة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود القصير.. ميرهان حسين تستعرض جمالها على النيل| شاهد

ثورة تغيير بالأهلي.. 5 مراكز تحتاج للدعم و3 صفقات في الطريق

مرحلة الطفولة وارتباطه بوالده.. أسرار علاقة حماقي مع محمد منير

عائلة الملك.. ناهد السباعي تحتفل بعقد قران شقيقتها

فيديو

احذفه فورا.. تحذيرات من كرتون خطير على هواتف الأطفال "فيديوجراف"

هل كانت في وعيها.. شيرين ترقص لـ حسام حبيب داخل ملهى ليلي "فيديوجراف"

رسائل مهمة من السيسي للمواطنين حول الأسعار والدولار وقناة السويس.. تفاصيل

سعر الذهب والدولار اليوم وحالة ترقب في الأسواق.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ