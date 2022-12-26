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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سعر الذهب والدولار اليوم وحالة ترقب في الأسواق.. فيديو

مذيعة صدى البلد تسنيم
مذيعة صدى البلد تسنيم خيري

قدمت مذيعة صدى البلد تسنيم خيري تغطية خاصة عن آخر مستجدات أسعار الذهب والدولار، حيث استقر سعر صرف الدولار في البنوك العاملة فى مصر على مدار تعاملات الأسبوع الماضي، وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين مقابل الجنيه فى البنك المركزي 24.68 جنيه للشراء و 24.77 جنيه للبيع.

 

وسجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه فى بنوك (مصر والأهلي ) 24.64جنيه للشراء و 24.69جنيه للبيع، وقدم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء الدولار اليوم وسجل 24.72جنيه للشراء.

 

ووصلت أسعار الدولار مقابل الجنيه فى بنوك (قناة السويس،الامارات دبي الوطني، بلوم، التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، المصرف المتحد، الاستثمار العربي، HSBC، كريدى اجريكول، المصرف العربي الدولي) نحو 24.65جنيه للشراء و 24.75جنيه للبيع.

 

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه بداية تعاملات اليوم الاثنين  فى بنوك (المصرف العربي الدولي، الإسكندرية) 24.61 جنيه للشراء و24.71جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه بداية تعاملات اليوم فى بنوك ( قطر الوطني، التجاري الدولي،ميد بنك ) نحو 24.68جنيه للشراء و 24.75جنيه للبيع.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 


 

الذهب الدولار الدولار الأمريكى اسعار الذهب تسنيم خيري

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