عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اشتر قبل الزيادة.. انخفاض أسعار الذهب الآن ومفاجأة عيار 21

تراجع أسعار الذهب
تراجع أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء تراجعا ملحوظا؛ ،حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 أقل سعر له منذ شهر ليصبح 1530 جنيهاً فقط.

شهد سعر عيار 21 اليوم الثلاثاء  تراجعا ليسجل 1530 جنيهًا للجرام الواحد كأقل سعر مقارنة بـ 1900 جنيه للشراء الخميس 15 ديسمبر بفارق 370 جنيهًا، كما سجل أقل الأعيرة وهو عيار 12 : 874 جنيها، وعيار 14 سجل 1,020 جنيهات.

تراجع أسعار الذهب.. مفاجأة في قيمة جرام 21 لأول مرة منذ شهر

أسعار الذهب في الكويت اليوم الاثنين 26-12-2022

تراجع أسعار الذهب

 

وتراجع الجنيه الذهب بقيمة 640 جنيهًا دفعة واحدة مقارنة بأسعار الأربعاء الماضي 21 ديسمبر  إذ سجّل 13920 جنيها، فيما سجّل اليوم 13,280 جنيها، على خلفية رفع البنك المركزي الفائدة 300 نقطة أساس، كما تراجع بقيمة 1960 جنيها مقارنة بيوم الخميس الماضي 15 ديسمبر، حيث سجّل حينها 15200 جنيه.

الذهب

gold
gold


أسعار الذهب في مصر


ونرجع للتعاملات المصرية من جديد ، إذ هبطت أسعار الذهب اليوم الاثنين في موجة خسارة مستمرة لعدة أيام، وسجل الجرام عيار 24 :1,897 جنيهًا بعد ما تخطى 2100 في وقت سابق بدون مصنعية.

وانخفض سعر عيار 21 ليسجل اليوم 1,530 جنيهًا، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,311 جنيهًا، فيما سجّل سعر الجرام عيار 14 : 1,020 جنيهًا.

وتراجع سعر عيار 21 للجرام الواحد بعد قفزة قوية، فيما سجل عيار 24 مبلغ 1,749 جنيهًا بعد 1.794 جنيهًا للشراء.

وهبطت أسعار الأصفر، وسجل عيار 21 : 1,530 جنيها بعد 1900 جنيه الخميس 15 ديسمبر ، فيما وصلت أسعار عيار 18 اليوم بين 1,311 و 1,346 جنيهًا.

تنزيل (1)
تنزيل (1)


أسعار الذهب في محلات الصاغة


ولعل الأسعار بيع وشراء محل اهتمام الذين يدخرون أموالهم في الذهب خاصة السبائك الصغيرة والجنيهات وكذلك المتزوجون الجدد، حيث سجّل سعر عيار 21 في مصر 1530 جنيهًا للبيع، فيما سجّل سعر الجرام عيار 21  للشراء 1570جنيهًا.

وشهد الأصفر صعود عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق، ووصلت إلى مستوى غير متوقع، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الإثنين 9 مايو، ليتخطاه الخميس 15  ديسمبر مسجلا أعلى مستوى في تاريخه وهو 1900 جنيه.

تراجع أسعار الذهب اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر جرام الذهب أسعار الذهب سعر جرام الذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 ألف جنيه حافز سنوي لكل أسرة مصرية ملتزمة بتحديد النسل |مقترح

بالأسماء..الأهلى يطيح بـ 5 لاعبين في يناير

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 يفقد 100 جنيه

كولر يُعيد هذا اللاعب إلى قائمة الأهلي في مواجهة سيراميكا

تعاملات دون حق.. البنك المركزي: سحب 55 مليون دولار في يوم واحد

البنك الأهلي يفجر مفاجأة عن سعر الدولار في الصرافة

استغل عمله سائقا معها.. القبض على المتهم بقتل سيدة العمل الخيري بالبحيرة

شروط جديدة للمقبلين على الزواج ومفيش طلاق شفهي.. قراران عاجلان بأمر الرئيس

ترشيحاتنا

ثلاثة أدعية تغلق أبواب المعصية وتفتح الطاعة.. أزهري يكشف عنها

ابعد عن القلق.. تخلص من إزعاج واتساب WhatsApp بهذه الخطوات

ظهورها مع عمرو دياب.. أسرار بحياة نيكول سعفان قبل زواجها من طارق العريان

أوزبكستان: مستعدون لتكثيف الحوار المثمر مع روسيا

مرتضى منصور : أدعم فيريرا كرئيس للزمالك ولكن زعلان منه كمشجع

أحمد كريمة: نثمن إنشاء صندوق دعم الأسرة.. ونهنئ الأقباط بعيدهم لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 13 سنة.. امرأة في حالة حرجة بسبب لدغة بعوضة

فى عيد زواجهم الرابع.. 5 صور للاعب محمود تريزيجيه وزوجته

رتب نفسك لاستقبال العام الجديد.. 9 أيام إجازة في يناير المقبل

طريقة تحضير الكابتشينو زي الكافيهات

فيديو

جبر خاطرها.. تنفيذ عاجل لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن السيدة نوال ..شاهد

كوين ستايل | كل ما تريد معرفته عن زراعة الأسنان والتقويم

يشارك من الشهر المقبل.. كيف يعود كهربا للملاعب دون دفع الغرامة/ فيديوجراف

صقيع وثلوج .. استمرار الطقس السيئ على السعودية لمدة أسبوع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ