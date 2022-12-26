العراق تتحدى أمريكا في التعامل مع إيران بالدولار

قال مصدر مطلع في بغداد لـ صحيفة "إيران إنترناشونال" إن واشنطن تلقت تقارير عن قيام العراق بإجراء تجارة مع إيران باستخدام الدولار الأمريكي على الرغم من العقوبات الأمريكية.

وأضاف المصدر، أن الأسماء وأرقام الحسابات المصرفية التي تعاملت سرا مع إيران لم يتم الكشف عنها بعد، لكن إدارة بايدن اكتشفت أنه تم تحويل مبلغ كبير من الدولارات الأمريكية من العراق إلى بعض الدول، بما في ذلك إيران.

يأتي ذلك فيما ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في الأسواق، ما أثار استياء المواطنين والسياسيين.

بناءً على المعلومات التي تلقتها صحيفة إيران الدولية من المسئولين العراقيين، يجب على الحكومة الإيرانية شراء البضائع من العراق باستخدام الدينار العراقي مقابل صادراتها من الغاز والكهرباء إلى جارتها، وفي الوقت نفسه، أي تفاعل تجاري مع إيران في الولايات المتحدة بالدولار ممنوع.

قبل أسابيع قليلة، كشفت صحيفة مقربة من التيار الصدري العراقي، أنه "خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي الجديد، محمد شياع السوداني، تم منح أربعة مليارات دولار لإيران بموجب عقد".