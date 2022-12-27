ما هو أهم أعراض أوميكرون ؟

لمنع الإصابة بأوميكرون ، من الضروري معرفة أعراضه؛ لأنه من خلال مراقبته فقط؛ يمكن اتخاذ خطوات صارمة لإنقاذ البشر، ووفقا لأحد البحوث؛ تم وصف نقص حاسة الشم، على أنه العرض الرئيسي لأوميكرون.

وبحسب ما نشره موقع هيلثي في الصين ، شوهدت 3.5 كرور حالة إصابة بفيروس كوفيد -19 في يوم واحد توضح هذه المعلومات التي قدمتها تقارير وسائل الإعلام المختلفة كيف أصبح Omicron BF.7 عدوانيًا في الصين، ومع ذلك، بعد انتشار العدوى المفرطة، توقفت الصين عن إعطاء الأرقام الرسمية اليومية.

وأصدرت دراسة Zoe Health Study قائمة بـ 10 أعراض رئيسية لـ COVID-19 . حيث تم أيضًا الاحتفاظ بنقص حاسة الشم . تظهر أعراض مرض كوفيد -19 في الأنف. وهو دليل كبير على الإصابة. دعنا نعرف ما هو نقص حاسة الشم وكيفية التعرف عليه؟.

هل نقص حاسة الشم أيضًا من أعراض أوميكرون؟



يريد الجميع معرفة خصائص Omicron BF.7. لكن منظمة الصحة العالمية تقول إنه لم يتم العثور على مثل هذه الأدلة حتى الآن للقول بأن أعراض Omicron تختلف عن أعراض Kovid-19. على هذا الأساس ، يمكن أيضًا اعتبار نقص حاسة الشم من الأعراض الرئيسية لأوميكرون .

ماذا يعني نقص حاسة الشم؟

كان نقص الشم أحد الأعراض البارزة التي لوحظت منذ ظهور COVID-19. بمجرد ظهوره ، تزداد فرص الإصابة بفيروس Kovid-19 إلى حد كبير. وفقًا لـ Medical News Today ، فإن نقص حاسة الشم هو أحد الأعراض التي يتم ملاحظتها من خلال الأنف ، حيث تقل قدرة الشخص على الشم بشكل طفيف أو كبير.

Anosmia هو شقيق نقص حاسة الشم

من المهم أيضًا فهم فقدان حاسة الشم مع نقص حاسة الشم. لأنه عندما يصبح نقص حاسة الشم شديدًا ، يصبح فقدان الشم. في حالة فقدان الشم ، تنتهي قدرة المريض على الشم تمامًا (فقدان حاسة الشم) . ظهرت على أنها أبرز الأعراض في الموجة الأولى من Covid-19 .

كيف هو الوضع في الهند؟

أن البديل الجديد من Omicron لم يكن له تأثير كبير في الهند لكن وزارة الصحة تراقب الموقف باستمرار ، وأصبح اختبار RT-PCR إلزاميًا للركاب القادمين من الصين والدول المتضررة الأخرى.

ارتدي قناعًا على وجهك

القناع مهم جدًا لمنع Omicron BF.7 أو المتغيرات الأخرى من أن تصبح عدوانية. هذا يبطئ بشكل كبير من انتشار العدوى. لهذا السبب ، عند الخروج من المنزل ، ضع قناعًا على الوجه وفي حالة البرد والسعال ، استخدم هذا الدرع الواقي في المنزل أيضًا.