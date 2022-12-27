تنمية الإبداع لذوى القدرات الخاصة بثقافة حسن فتحى في الأقصر

تتنوع الأنشطة الثقافية والفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، من خلال فرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، حيث عقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "تنمية الإبداع لذوى القدرات الخاصة"، أوضح فيها سيد صدقى تعريف ذوى الاحتياجات الخاصة واهتمام المجتمعات بذوى الاحتياجات الخاصة وهل يمكن تنمية الإبداع لديهم، وكيفية الاهتمام بتنمية الإبداع لذوى القدرات الخاصة.

بجانب ذلك، عقدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط محاضرة بعنوان "ترسيخ المواطنة لدى الشباب"، تحدث محمد حنفي عن مفهوم الدولة وعناصر قيامها "الأرض، الشعب، السلطة"، ومفهوم الدولة المدنية ومقوماتها "المواطنة، المجتمع المدني، الديمقراطية، حقوق الإنسان"، ومفهوم المواطنة شروطها وواجباتها سواء الإلزامية أو التطوعية، ودور المواطنة فى المجتمع ومواطنة الشباب على وجه التحديد وجهود الرئيس فى تدعيم وترسيخ المواطنة.

وعقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "الصحبة"، حيث أوضح فضيلة الشيخ مبارك علي محمد، إمام مسجد سيدي أبو الحجاج، من هو الصاحب الحقيقي، وشروط اختيار الصاحب ونماذج من الصحبة.

بجانب ذلك، عقدت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة محاضرة بعنوان "مكافحة الفساد في قطاع الأعمال"، وتحدثت باتعة نوبي عن أسباب الفساد ودور الدولة والفرد في محاربة الفساد، بالإضافة إلى ذلك أعدت المكتبة أمسية شعرية للشاعر على حسان ألقى قصيدة "مسكوت عنه".

وكذلك أعد قصر ثقافة بهاء طاهر أمسية شعرية للشاعر كريم الشاوري بعنوان "ضلي في عز الليل بخوف".

كما أعد قصر ثقافة أرمنت أمسية شعرية للشاعر الدكتور النوبى عبد الراضى، حيث ألقى قصيدة بعنوان "بكائية إلى عبد الله البردوني".

وقدم قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "أحياء روح الإنتماء فى نفوس الشباب"، وتحدثت إيفون إيليا عن مفهوم الانتماء الوطنى والعوامل التى تضعف روح الانتماء وعوامل إحياء روح الانتماء.

بالإضافة إلى ذلك، أعد القصر دوريا ثقافيا للأطفال أسئلة في المعلومات العامة أدارته إيمان صلاح.

وكذلك أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري دوريا ثقافيا للأطفال أسئلة فى المعلومات العامة أدارته أسماء محمد خليل.

كما أقام قصر ثقافة الطود مسابقة ثقافية ومعلومات عامة أدارته فاطمة ماهر.

بجانب ذلك، أعد قصر ثقافة الطارف ورشة حكى عن "دور ذوى القدرات الخاصة" ألقاها الشيخ محمد علي محمد.

بالإضافة إلى ذلك، نظم القصر ورشة أشغال يدوية "النحت علي حجر الهمر"، نفذها حسان علي محمد.