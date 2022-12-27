تستأنف باقي مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، في منافسات الجولة السابعة عشر من البريميرليج، بعد التوقف الأخير بسبب نهائيات كأس العالم 2022.

تشيلسي يستضيف بورنموث في الدوري الإنجليزي

ومن ضمن مباريات الجولة، يستعد تشيلسي لمواجهة بورنموث، اليوم الثلاثاء، في مباريات البوكسينج داي بالجولة رقم 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما يسعى تشيلسي للاقتراب خطوة من المربع الذهبي، عبر مواجهته أمام بورنوموث التي ستجمع بينهما.

ويحتل تشيلسي المركز الثامن برصيد 21 نقطة بفارق 8 نقاط عن المربع الذهبي، في الوقت الذي يحتل فيه بورنموث المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.