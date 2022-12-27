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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ القليوبية يقود حملة لمتابعة الأسواق والمحال التجارية ..صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قاد الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية حملة مكبرة لضبط الأسواق والسلع بأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة ، وذلك فى اطار تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بمتابعة حركة الأسواق.

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وتابع نائب المحافظ يرافقه علي إمام وعبد الفتاح عزب والأستاذ أحمد جمعة والأستاذ محمود عدوان نواب رؤساء أحياء شرق وغرب شبرا الخيمة الحملة المكبرة لضبط الأسواق والسلع بنطاق المدينة.
شملت الحملة المرور على الهايبر ماركت ومحلات الجزارة وثلاجات اللحوم والأجبان والمخابز للتأكد من توافر وجودة السلع وإعلان أسعارها للمستهلكين وذلك بحضور ممثلي مديريات وإدارات التموين والطب البيطري والصحة.

وخلال الحملة تم تحرير ٦ محاضر مخالفة لعدم إعلان سعر السلع والتحفظ على ما يزيد على ٢٠٠ كيلو أرز مسعر بأعلى من القيمة ومصادرة كميات من اللحوم مجهولة المصدر وتاريخ الإنتاج، ومصادرة لحوم باختام مزورة.

 كما تم تحرير محاضر مخالفة الوزن وبيع خبز سياحي بدلا من المدعم لمخابز مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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القليوبية الطب البيطري محافظ القليوبية شبرا الخيمة المشروعات الخدمية نائب محافظ القليوبية المحال التجارية

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